Для подмосковных девятиклассников начался досрочный период сдачи ОГЭ
Для девятиклассников Московской области стартовал досрочный период государственной итоговой аттестации. Он продлится до 18 мая, сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.
Основные дни сдачи – с 21 апреля по 6 мая, резервные – с 12 по 18 мая.
«Досрочно сдают экзамены те, кто освоил учебную программу, успешно прошёл итоговое собеседование и не сможет участвовать в испытаниях в основной период по уважительным причинам. В этом году на досрочную сдачу зарегистрировались семь человек. 21 апреля шесть из них уже сдали экзамен по математике. Результаты будут известны не позднее 29 апреля», – рассказали в ведомстве.В Подмосковье в досрочный период открыто два пункта проведения экзаменов на базе образовательных организаций и один – в медицинской организации. Для обеспечения объективности оценок в Московской области используют технологию печати и сканирования экзаменационных материалов в штабе пункта проведения экзаменов. Помимо этого, в аудиториях организовано видеонаблюдение, привлечены общественные наблюдатели.
В Минобразования напомнили, что по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в Московской области работает горячая линия: 8 (498) 602-10-95.