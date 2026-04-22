Для подмосковных девятиклассников начался досрочный период сдачи ОГЭ

22 апреля 2026, 11:40

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Для девятиклассников Московской области стартовал досрочный период государственной итоговой аттестации. Он продлится до 18 мая, сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.





Основные дни сдачи – с 21 апреля по 6 мая, резервные – с 12 по 18 мая.

«Досрочно сдают экзамены те, кто освоил учебную программу, успешно прошёл итоговое собеседование и не сможет участвовать в испытаниях в основной период по уважительным причинам. В этом году на досрочную сдачу зарегистрировались семь человек. 21 апреля шесть из них уже сдали экзамен по математике. Результаты будут известны не позднее 29 апреля», – рассказали в ведомстве.