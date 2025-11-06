В РФ перестанут ввозить автомобили Toyota из-за нового утильсбора
Автоэксперт Мосеев: из-за нового утильсбора в РФ перестанут завозить Toyota
В Россию перестанут ввозить автомобили Toyota из-за отмены льготного утильсбора для машин мощнее 160 л.с. Об этом рассказал автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.
Он пояснил, что у Toyota только 3,5-4% поставок приходилось на машины мощностью до 160 л.с.
«В основном в Россию шли внедорожники Land Cruiser и Land Cruiser Prado, кроссоверы RAV4 с более мощными моторами и седаны Camry. Больше всего от этой меры потеряет Toyota, которая в этом году несколько месяцев входит в десятку лидеров продаж. Я думаю, что с распродажей стоков она вылетит из десятки», — сказал Мосеев в «Газете.Ru».
Он уточнил, что Hyundai и Kia отправляют на импорт примерно 50% машин мощностью менее 160 л.с., а Mazda, Skoda и Volkswagen — порядка 30%. На такие автомобили льготный утильсбор сохранится, заключил эксперт.
Тем временем в октябре самой продаваемой в России иномаркой стал китайский кроссовер Haval Jolion. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет аналитического агентства «Автостат».
Отмечается, что в октябре в России было продано 9229 машин. Кроме того, россияне чаще всего покупали Lada Vesta, кроссоверы Geely Monjaro и Haval M6, Belgee (X70 и X50), Tenet (T4 и T7) и Lada Niva Legend.
«Если рассматривать динамику за 10 месяцев нынешнего года, то наилучшей она тоже является у Belgee X70 — за счет низкой базы объем реализации этого кроссовера увеличился более чем в 10 раз. Шесть моделей оказались «в минусе», а хуже других дела обстоят снова у Lada Vesta (–34%)», — отметили аналитики.