В РФ перестанут ввозить автомобили Toyota из-за нового утильсбора

06 ноября 2025, 19:32

Автоэксперт Мосеев: из-за нового утильсбора в РФ перестанут завозить Toyota

Фото: iStock/Beata Haliw

В Россию перестанут ввозить автомобили Toyota из-за отмены льготного утильсбора для машин мощнее 160 л.с. Об этом рассказал автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.





Он пояснил, что у Toyota только 3,5-4% поставок приходилось на машины мощностью до 160 л.с.





«В основном в Россию шли внедорожники Land Cruiser и Land Cruiser Prado, кроссоверы RAV4 с более мощными моторами и седаны Camry. Больше всего от этой меры потеряет Toyota, которая в этом году несколько месяцев входит в десятку лидеров продаж. Я думаю, что с распродажей стоков она вылетит из десятки», — сказал Мосеев в «Газете.Ru».

