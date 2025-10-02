В России стартовали продажи отечественных пикапов Sollers ST9

02 октября 2025, 18:45

Фото: iStock/Domepitipat

В России в продажу поступили полноприводные пикапы Sollers ST9. Стоимость автомобиля начинается от 3,5 миллионов рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию «Соллерс».





По данным издания, автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 224 л.с. с цепным приводом ГРМ и автоматической восьмиступенчатой трансмиссией с гидротрансформатором.



Благодаря грузоподъемности в 980 кг пикап имеет право въезжать в центр крупных городов. Его грузовая платформа защищена прочным покрытием и оснащена специальными петлями для крепления груза. Модель также допускает официальную установку дополнительного оборудования в кузов и фаркопа.



В базе автомобиль уже укомплектован 18-дюймовыми колесами, камерой кругового обзора и парктрониками, четырьмя подушками безопасности и светодиодной оптикой. Салон предлагает комфорт с кожаной отделкой сидений, электроприводом водительского кресла, мультифункциональным рулем и климат-контролем. В центре внимания — 10,4-дюймовая мультимедийная система с шестью динамиками. Также в список стандартного оснащения входят подогрев передних сидений и беспроводная зарядка.



В топовой комплектации добавляются электронная блокировка заднего дифференциала, электропривод сиденья пассажира, шторки безопасности и панорамный люк.



Тем временем в ноябре текущего года в России могут принять прогрессивную шкалу утильсбора в зависимости от мощности авто, а также отменить льготный ввоз на физлиц. В связи с этим машины мощнее 160 л.с. могут подорожать на два миллиона рублей. Подробнее о грядущих изменениях Общественной Службе Новостей рассказал автоэксперт, автоюрист Дмитрий Золотов.





«Если новый утильсбор будет действовать — это будет огромной ошибкой, потому что все автомобили независимо от пробега взлетят в цене и будут многим недоступны. Если сейчас работает льготная кредитная программа для тех людей, которые могут купить авто в России, то даже утильсбор не сможет повысить продажи», — отметил эксперт.