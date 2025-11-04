Мошенники массово кидают россиян, желающих купить авто из-за рубежа до повышения утильсбора
Жители России продолжают массово попадать на уловки мошенников, предлагающих выкуп автомобилей за рубежом до повышения утильсбора. Среди пострадавших оказалась многодетная семья из Москвы, которая потеряла почти два миллиона рублей, передаёт Telegram-канал Baza.
Татьяна с супругом долго копили на машину и планировали приобрести её весной. Но после новостей о повышении утильсбора они решили действовать быстрее и купили автомобиль напрямую из Европы. Семья доверилась крупному каналу в Telegram, за которым следили в течение года. В сообществе они выбрали Kia Soul с мощностью 204 л.с.
Далее с ними связались якобы представители компании «ФОР», предоставляющей транспортные услуги. Татьяна заключила с организацией договор и перевела 396 тысяч рублей за растаможку. Позже ей выставили счёт на 650 тысяч рублей за выкуп авто у иностранного продавца. Затем «брокер» попросил ещё 918 тысяч рублей якобы на утильсбор, обещая вернуть сумму после постановки машины на учёт в ГИБДД.
Все сделки выглядели убедительно: переписка по почте и мессенджерах, звонки, фото и видео автомобиля, таможенные декларации и официальные счета. Однако машину супруги так и не получили – все контактные лица перестали выходить на связь.
Татьяна обратилась в полицию, где ей сообщили, что её семья не первая жертва подобного мошенничества. В ведомстве призывают автолюбителей быть крайне осторожными при покупке машин из-за границы.
