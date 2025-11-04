Мошенники массово кидают россиян, желающих купить авто из-за рубежа до повышения утильсбора

04 ноября 2025, 12:47

Baza: мошенники массово кидают россиян с покупкой авто из-за рубежа

Фото: iStock/VTT Studio

Жители России продолжают массово попадать на уловки мошенников, предлагающих выкуп автомобилей за рубежом до повышения утильсбора. Среди пострадавших оказалась многодетная семья из Москвы, которая потеряла почти два миллиона рублей, передаёт Telegram-канал Baza.