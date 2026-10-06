Собянин сообщил об уничтожении 13 беспилотников на подлёте к Москве
Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили тринадцать беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
Информация появилась в 02:32 по московскому времени. Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков. Сведений о возможных пострадавших или последствиях на земле не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что турецкая компания Aselsan передала Украине несколько систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия Korkut. Подробности читайте здесь.
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