Уборку снега в Чехове продолжили в усиленном режиме
Коммунальные службы Чехова уже несколько дней работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия мощного снегопада, обрушившегося на Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Первая смена коммунальщиков приступает к уборке в три часа ночи, а в шесть утра к ним присоединяются дворники и дорожные рабочие.
«Каждый день наши сотрудники прикладывают все силы, чтобы жители как можно меньше ощущали на себе последствия обильных снегопадов. В первую очередь очищаются особо опасные участки дорог, улицы с интенсивным движением и автобусными маршрутами, а также городские дороги и населённые пункты с твёрдым покрытием. Дороги с грунтовым покрытием содержатся в плотном снежном накате», — рассказал глава округа Михаил Собакин.Он добавил, что во дворах первоочередное внимание уделяется расчистке подходов к подъездам, а также пандусам, лестницам, спускам, пешеходным дорожкам, тротуарам и проездам к контейнерным площадкам.