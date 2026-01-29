Уборку снега в Чехове продолжили в усиленном режиме

29 января 2026, 10:49

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Чехов

Коммунальные службы Чехова уже несколько дней работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия мощного снегопада, обрушившегося на Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Первая смена коммунальщиков приступает к уборке в три часа ночи, а в шесть утра к ним присоединяются дворники и дорожные рабочие.





«Каждый день наши сотрудники прикладывают все силы, чтобы жители как можно меньше ощущали на себе последствия обильных снегопадов. В первую очередь очищаются особо опасные участки дорог, улицы с интенсивным движением и автобусными маршрутами, а также городские дороги и населённые пункты с твёрдым покрытием. Дороги с грунтовым покрытием содержатся в плотном снежном накате», — рассказал глава округа Михаил Собакин.