В Сергиевом Посаде волонтёры очистили от снега детскую площадку
Большую детскую площадку, расположенную у дома №9/38 по улице Карла Либкнехта в Сергиевом Посаде, расчистили от снега волонтёры. Об этом сообщает корреспондент Елена Шумакова.
Добровольцы не впервые помогают коммунальщикам с уборкой снега.
«Как рассказала координатор Сергиево-Посадского отделения «Волонтёры Подмосковья» Анастасия, они каждый день, особенно после сильных снегопадов, участвуют в расчистке дворов многоквартирных домов, различных социальных объектов и памятников», — говорится в сообщении.Кроме того, волонтёры расчищают снег у домов инвалидов и пожилых людей.
Отмечается также, что коммунальные службы округа работают круглосуточно, первоочередная уборка ведётся на основных магистралях, в пешеходных зонах и у остановок общественного транспорта.