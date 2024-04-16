В РФ предложили установить размер минимального оклада на уровне МРОТ

В мае 2024 года пенсии повысят членам летных экипажей, работникам угольной промышленности, а также получившим в мае первую группу инвалидности и тем, кому исполнится 80 лет. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих в разговоре с РИА Новости.