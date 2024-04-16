В РФ предложили установить размер минимального оклада на уровне МРОТ

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В России предлагают установить минимальную тарифную ставку заработной платы не менее одного МРОТ. Соответствующий закон от фракции «Справедливая Россия — За правду» с поправками в Трудовой кодекс внесут в Госдуму 16 апреля.
«В настоящее время практически во всех отраслях экономики наблюдается дефицит квалифицированной рабочей силы. В таких условиях без установления минимальных государственных гарантий вознаграждения за труд невозможно перейти к экономике высоких заработных плат», — пишут «Известия».В документе пояснили, что в некоторых организациях России на сегодняшний день тарифная ставка меньше МРОТ. По данным специалистов, с таким начислением зарплаты сталкивается более 700 тысяч граждан РФ.
Глава фракции Сергей Миронов в беседе с изданием отметил, что это началось с 2007 года, после принятия поправок в законодательство, которые ликвидируют минимальные гарантии вознаграждения за труд от государства.
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