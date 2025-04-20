В РФ призвали ограничить продажу чая с коноплей

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В РФ предложили ограничить свободную продажу конопляного чая в магазинах и на онлайн-платформах, сообщило издание «Lenta.ru» со ссылкой на депутата Брянской областной думы Михаила Иванова.
Депутат выразил обеспокоенность по поводу того, что чай с коноплей, который свободно продается как в обычных магазинах, так и на популярных маркетплейсах, становится все более доступным.
По мнению депутата, такая реклама может ввести в заблуждение потребителей, особенно молодежь, и сформировать ложное представления о безопасности употребления конопли, даже в форме чая.
Иванов подчеркнул, что нужно четко определить правовые рамки продажи чая с коноплей.
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«Меня особенно тревожит описание этого продукта, позиционирующее его как средство для релаксации и снятия стресса после рабочего дня, способствующее улучшению настроения», — выразил свое мнение Иванов.
По мнению депутата, такая реклама может ввести в заблуждение потребителей, особенно молодежь, и сформировать ложное представления о безопасности употребления конопли, даже в форме чая.
Иванов подчеркнул, что нужно четко определить правовые рамки продажи чая с коноплей.
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Ольга Енгалычева