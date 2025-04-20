Россиянам раскрыли порядок выплат пенсий перед майскими праздниками

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Пенсии за майские праздники будут выплачены россиянам досрочно. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда России, передает «Комсомольская правда».
Выплаты, обычно поступающие с 1 по 4 мая, будут перечислены 30 апреля. Пенсии за период с 5 по 11 мая получателям перечислят раньше — с 5 по 7 мая. После 11 мая график выплат вернется к стандартному.
Большинство пенсионеров получают деньги на банковские карты или через Почту России, которая не работает в праздничные дни. В СФР рекомендовали уточнять даты в региональных отделениях из-за возможных локальных особенностей.
Ранее сообщалось, что с 1 мая некоторые россияне начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Эта мера направлена на поддержку граждан, которым требуется больше средств на уход и лекарства. Повышение коснется тех, кто в апреле стал инвалидом I группы или отметил 80-летие.
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Большинство пенсионеров получают деньги на банковские карты или через Почту России, которая не работает в праздничные дни. В СФР рекомендовали уточнять даты в региональных отделениях из-за возможных локальных особенностей.
Выяснились отличия выплат работающим и неработающим пенсионерам
Ранее сообщалось, что с 1 мая некоторые россияне начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Эта мера направлена на поддержку граждан, которым требуется больше средств на уход и лекарства. Повышение коснется тех, кто в апреле стал инвалидом I группы или отметил 80-летие.
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Мария Моисеева