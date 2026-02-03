В Раменском колледже открыли региональный этап чемпионата «Профессионалы»
В Раменском колледже торжественно стартовал региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
В соревнованиях участвуют лучшие представители системы профессионального образования Московской области, а также делегация из Белоруссии. Состязания пройдут по таким компетенциям, как мехатроника; полимеханика и автоматизация; прототипирование и обслуживание мобильных робототехнических систем; спасение на акватории; системы умного дома.
Конкурсантов познакомили с правилами чемпионата, подготовили рабочие места к выполнению заданий. Эксперты провели инструктаж, разъяснили критерии оценки.
Основная часть соревнований продлится три дня. Участники продемонстрируют профессиональные навыки, выполнят практические задания и поборются за звание лучшего в своей компетенции.
Итоги этапа подведут на церемонии закрытия 20 февраля.
Читайте также: