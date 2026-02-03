Подмосковные студенты приняли участие в акции «Снежный десант РСО»

03 февраля 2026, 22:53

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Студенческие отряды Московской области и учащиеся региона в период сильных снегопадов присоединились ко Всероссийской патриотической акции «Снежный десант Российских студенческих отрядов». Они помогли муниципалитетам Подмосковья ликвидировать последствия непогоды, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.





В акции участвовали студенты колледжей, техникумов и вузов. Они работали в городах и посёлках, расчищая от снега территории социальных объектов, образовательных учреждений, больниц, парков, дворов и пешеходных зон.



Значительный вклад в проведение акции внесли Губернский и Щёлковский колледжи, Дмитровский техникум, колледж «Подмосковье» и Раменский колледж.



«Снежный десант РСО» – формат, в котором студенты получают реальный опыт ответственности. Участие образовательных организаций позволяет объединить обучение, воспитательную работу и практическую помощь муниципалитетам, а ребятам – увидеть результат своего труда и его значимость для людей», – отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалёв.