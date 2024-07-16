С россиян начнут требовать паспорта при пополнении баланса мобильных номеров

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Минцифры выступило с предложением пополнять баланс мобильного телефона только при предъявлении паспорта. Об этом пишут «Ведомости».
Помимо этого, купить сим-карту можно будет только после проверки паспортных данных по базе Министерства внутренних дел Российской Федерации. При несоблюдении этих требований продавец будет оштрафован на сумму до 10 000 рублей за каждую проданную сим-карту.
Соответствующие поправки в закон могут быть приняты ГД до 4 августа.
Ранее сообщалось, что мошенники звонят россиянам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний. Злоумышленники представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта». Они предлагают проверку электросчетчиков или скидку на ЖКУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Соответствующие поправки в закон могут быть приняты ГД до 4 августа.
Ранее сообщалось, что мошенники звонят россиянам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний. Злоумышленники представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта». Они предлагают проверку электросчетчиков или скидку на ЖКУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова