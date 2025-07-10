У аэропортов Шереметьево и Домодедово за полгода выявили 160 нелегальных такси

10 июля 2025, 19:45

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Сотрудники подмосковного Минтранса вместе с правоохранительными органами за полгода проверили 12 тыс. машин такси и выявили 4,2 тыс. нарушений. Из них 15% – на территории аэропортов Шереметьево и Домодедово, сообщили в пресс-службе ведомства.







«Мы увеличиваем число рейдов возле аэропортов в период высокого пассажиропотока – сезон отпусков, лето, праздники. За шесть месяцев проверено порядка 2,5 тыс. автомобилей, выявлено около 160 нелегальных перевозчиков. На нарушителей составили более 630 административных материалов, а транспортные средства перемещены на штрафстоянки. При этом число нарушений снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – рассказала замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Евгения Каретникова.