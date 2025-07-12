Московский бизнесмен написал ложный донос, чтобы не возвращать $1,5 млн долга

12 июля 2025, 10:13

Фото: iStock/Zolnierek

Бизнесмен Илья Комов написал ложный донос на знакомого, чтобы не отдавать ему долг в размере 1,5 миллионов долларов. Об этом говорится в материалах Кунцевского районного суда Москвы, на которые ссылается ТАСС.