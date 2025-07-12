Московский бизнесмен написал ложный донос, чтобы не возвращать $1,5 млн долга
Бизнесмен Илья Комов написал ложный донос на знакомого, чтобы не отдавать ему долг в размере 1,5 миллионов долларов. Об этом говорится в материалах Кунцевского районного суда Москвы, на которые ссылается ТАСС.
Решением судебной инстанции предпринимателя признали виновным по статье Уголовного кодекса о написании заведомо ложного доноса. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
Из материалов дела следует, что в 2012 году сотрудник коммерческой организации передал знакомому Комова Александру Шиндяпину 1,5 миллиона долларов для сохранения контракта на грузоперевозку нефтепродуктов. Передача средств была оформлена как договор займа от Шиндяпина Комову. Однако мужчины потратили полученные деньги на собственные нужды, за что обоих в 2022 году осудили за мошенничество.
Кунцевским судом было раскрыто, что в 2015 году Комов подделал расписку о якобы возвращении средств Шиндяпину. Он написал заявление в полицию, указав в нём ложные сведения о том, что Шиндяпин якобы требует деньги уже после возвращения долга. В результате в отношении Шендяпина возбудили уголовное дело.
Адвокат Комова уточнил, что донос уже был оценён судом как одна из составляющих мошенничества в 2022 году, поэтому повторно осудить его за это преступление уже нельзя. Однако суд посчитал довод несостоятельным, поскольку мошенничество было совершено в 2012 году, а донос написан три года спустя.
С учётом ранее вынесенного приговора о мошенничестве Комову назначили окончательное наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей.
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