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Визажист Исаева назвала антитренд среди помад

Визажист Исаева назвала антитрендом кукольный оттенок помад
03 июля 2024, 19:21
Фото: iStock/La Su

Фото: iStock/La Su

Визажист Анастасия Исаева заявила, что сейчас вышли из моды кукольные оттенки губных помад.
Кроме этого, из моды вышли темно-коричневый, сливовый, холодный бежевый оттенки.

«Синие, зелёные, серые, черные, тёмно-фиолетовые, голубые — помады всех цветов радуги были актуальны лет пять назад и были верным признаком творческой или медийной личности. Вопреки стереотипам, такие цвета достаточно носибельны — просто ажиотаж на них спал», — добавила в беседе с Газета.ру Исаева.



Вместо этих цветов специалист рекомендовала использовать помады-бальзамы, которые смогут подсвечивать лицо и выгодно оттенять цвет глаз.

Ранее профессиональный визажист Александра Никитина заявила, что летом будут весьма уместны быстрый макияж в единой гамме и вариант с насыщенным ярким цветом на глазах.

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