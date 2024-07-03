Визажист Исаева назвала антитренд среди помад

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Визажист Анастасия Исаева заявила, что сейчас вышли из моды кукольные оттенки губных помад.
Кроме этого, из моды вышли темно-коричневый, сливовый, холодный бежевый оттенки.
Вместо этих цветов специалист рекомендовала использовать помады-бальзамы, которые смогут подсвечивать лицо и выгодно оттенять цвет глаз.
Ранее профессиональный визажист Александра Никитина заявила, что летом будут весьма уместны быстрый макияж в единой гамме и вариант с насыщенным ярким цветом на глазах.
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«Синие, зелёные, серые, черные, тёмно-фиолетовые, голубые — помады всех цветов радуги были актуальны лет пять назад и были верным признаком творческой или медийной личности. Вопреки стереотипам, такие цвета достаточно носибельны — просто ажиотаж на них спал», — добавила в беседе с Газета.ру Исаева.
Вместо этих цветов специалист рекомендовала использовать помады-бальзамы, которые смогут подсвечивать лицо и выгодно оттенять цвет глаз.
Ранее профессиональный визажист Александра Никитина заявила, что летом будут весьма уместны быстрый макияж в единой гамме и вариант с насыщенным ярким цветом на глазах.
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