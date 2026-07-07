В РФ снизилась рентабельность производителей мяса птицы

07 июля 2026, 18:51

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По итогам первых шести месяцев текущего года в России снизилась до 6–7% средняя рентабельность производителей мяса птицы. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев заявил, что такой показатель стал минимальным за последние несколько лет.





По его словам, в последние полтора года предприятия вынуждены выживать, несмотря на то, что производители уделяли большое внимание повышению эффективности. Застой оптовых цен, удорожание кредитов и рост затрат на оплату труда только усилили давление на отрасль.





«Часть предприятий уже к началу года работала с минимальной прибылью или убытком. Это привело к ухудшению ликвидности и росту кассовых разрывов по всей производственной цепочке», — рассказал «Известиям» руководитель направления по оказанию услуг в области трансформации бизнеса для компаний АПК «Б1» Андрей Буханцов.

«Сейчас мы находимся на повышающем тренде. То есть цены — да, будут расти. И понятно, что падение стоимости 25-го года должно быть в 26-м году отыграно. Но она не вырастет такой "ракетой". Может быть плавное увеличение на 10% к концу года», — уточнил экономист.