Стало известно, кто чаще всего пользуется сайтами знакомств

16 июня 2026, 21:17

«VK Знакомства»: Чаще всего сайты знакомств используют IT-специалисты

Фото: istockphoto/oatawa

Согласно совместному исследованию платформы «VK Знакомства» и карьерного медиа «БУДУ», 23% IT-специалистов и представителей творческих индустрий в России используют дейтинг-приложения для поиска новых знакомств. Это самый высокий показатель среди всех профессиональных категорий.