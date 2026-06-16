Стало известно, кто чаще всего пользуется сайтами знакомств
Согласно совместному исследованию платформы «VK Знакомства» и карьерного медиа «БУДУ», 23% IT-специалистов и представителей творческих индустрий в России используют дейтинг-приложения для поиска новых знакомств. Это самый высокий показатель среди всех профессиональных категорий.
Копия результатов опроса имеется в распоряжении «Газеты.Ru». Несмотря на активное использование цифровых платформ для знакомств, сами айтишники отмечают, что им сложнее заводить новые контакты по сравнению с коллегами из других сфер.
Каждый второй специалист в сфере информационных технологий сообщил, что редко расширяет круг общения. Основными причинами респонденты назвали удаленный формат работы, ограниченное количество социальных контактов и желание проводить свободное время в одиночестве после напряженного рабочего дня.
В целом 60% опрошенных россиян заявили, что легко заводят новые знакомства. Наибольшую легкость в этом вопросе демонстрируют предприниматели и работники креативных профессий.
Самым популярным способом знакомства остаются социальные сети — их выбрали 25% участников исследования. Еще 18% респондентов находят партнеров через друзей, 16% пользуются дейтинг-приложениями, 15% заводят отношения на работе, а 9% опрошенных предпочитают исключительно офлайн-общение.
Отношение к служебным романам в целом положительное — 72% россиян нормально воспринимают подобные отношения. Однако 70% предпочли бы партнера из другой профессиональной сферы. Среди педагогов этот показатель еще выше: 80% учителей не рассматривают возможность романа с коллегами.
Почти половина респондентов (47%) не испытывают трудностей с совмещением работы и личной жизни. Легче всего планировать свидания удается предпринимателям и IT-специалистам. В то же время 41% медиков неоднократно отменяли встречи из-за высокой рабочей нагрузки. В опросе приняли участие более 2,5 тысячи человек из различных регионов России.
Читайте также: