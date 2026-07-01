В РФ упростят выплату больничных и ряда пособий

01 июля 2026, 10:30

С 1 июля в России изменятся правила расчета больничных и пособий

Фото: iStock/Oleg Elkov

Социальный фонд России (СФР) с 1 июля 2026 года начнет применять новый механизм назначения ряда социальных выплат. Об этом РИА Новости рассказал ассистент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Максим Хромченко.