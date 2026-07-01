В РФ упростят выплату больничных и ряда пособий
Социальный фонд России (СФР) с 1 июля 2026 года начнет применять новый механизм назначения ряда социальных выплат. Об этом РИА Новости рассказал ассистент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Максим Хромченко.
По словам специалиста, изменения коснутся выплат по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам, а также ежемесячных выплат по уходу за ребенком до полутора лет и единовременного пособия при рождении. Теперь эти выплаты будут назначаться автоматически на основании данных, уже имеющихся в системе индивидуального учета.
Хромченко отметил, что ранее после страхового случая Социальный фонд обращался к работодателю за необходимыми сведениями. С введением нового порядка главным источником информации станут данные индивидуального лицевого счета гражданина. Это позволит рассчитывать выплаты без дополнительных запросов.
Эксперт также подчеркнул, что Социальный фонд сохранит возможность запрашивать недостающие данные у работодателей. Если информации из индивидуального лицевого счета окажется недостаточно для назначения выплат, фонд сможет воспользоваться прежним механизмом получения данных.
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