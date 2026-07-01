01 июля 2026, 09:35

Адвокат Мазка: прогулка по городу в купальнике летом может обернуться штрафом

Фото: iStock/LeszekCzerwonka

Руководитель коллегии адвокатов «Правовая стратегия», доцент кафедры правового регулирования бизнеса и гражданского судопроизводства университета «Синергия» Евгения Мазка заявила, что россиянам может грозить штраф за прогулки по городу в купальнике. Об этом пишет RT.