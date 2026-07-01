Россиянам может грозить штраф за прогулки по городу в купальнике
Руководитель коллегии адвокатов «Правовая стратегия», доцент кафедры правового регулирования бизнеса и гражданского судопроизводства университета «Синергия» Евгения Мазка заявила, что россиянам может грозить штраф за прогулки по городу в купальнике. Об этом пишет RT.
В российском законодательстве нет прямого запрета на появление в общественных местах в купальнике или плавках. Хотя Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации не предусматривают наказания за «недостаточную одежду» как таковую, важно учитывать контекст, подчеркнула специалист.
Статья 20.1 Кодекса об административных правонарушениях России предусматривает ответственность за мелкое хулиганство, включая «нарушение общественного порядка с явным неуважением к обществу». Теоретически прогулка в купальнике по оживлённой улице или торговому центру может быть квалифицирована именно таким образом.
Многое зависит от усмотрения сотрудника полиции и конкретных обстоятельств дела, отметила эксперт. Мазка добавила, что региональные и муниципальные нормативные акты играют значительную роль в этом вопросе.
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