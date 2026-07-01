Юрист раскрыл, как водителю защититься от пешеходов-подставщиков
Водителям, попавшим под воздействие пешеходов-автоподставщиков, следует воздержаться от передачи им денег и вызвать сотрудников ГИБДД. Об этом сообщил РИА Новости старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Владимир Свечников.
Преступник выбирает автомобиль, движущийся медленно во дворе или на переходе. В момент сближения он внезапно бросается на кузов машины или подставляет ногу под колесо, создавая видимость удара. Затем подставщик заявляет о наезде, предъявляет заранее подготовленную ссадину и требует решить вопрос на месте за деньги. В случае отказа угрожает обратиться в полицию, пояснил Свечников.
По словам юриста, мошенники рассчитывают на страх жертвы перед уголовным преследованием. Он также уточнил, что по Уголовному кодексу РФ ответственность наступает только при причинении пешеходу тяжкого вреда здоровью.
Юрист подчеркнул, что попытка получения денег под угрозой заявления подпадает под статью 163 УК РФ «Вымогательство», а инсценировка для получения выгоды — под статью 159 УК РФ «Мошенничество». Свечников советует вызвать ГИБДД и оформить случившееся как дорожное происшествие. Не следует уезжать с места аварии, иначе вас могут привлечь к ответственности по статье 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Пока вы ожидаете прибытия инспектора, рекомендуется фиксировать на телефон положение автомобилей, отсутствие повреждений и поведение второго участника ДТП.
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