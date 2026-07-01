Юрист раскрыл, как водителю защититься от пешеходов-подставщиков

01 июля 2026, 10:11

Юрист Свечников: водителям не следует передавать деньги пешеходам-подставщикам

Фото: iStock/Fedorovekb

Водителям, попавшим под воздействие пешеходов-автоподставщиков, следует воздержаться от передачи им денег и вызвать сотрудников ГИБДД. Об этом сообщил РИА Новости старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Владимир Свечников.