14-летняя фигуристка Симонова потеряла память после падения

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14-летняя фигуристка Мария Симонова, которую госпитализировали после падения с поддержки на спортивном турнире в Москве, частично потеряла память.
24 января фигуристка Мария Симонова, выступающая в паре с 17-летним Мартином Бреславским, упала с поддержки на Всероссийских соревнованиях «На призы президента Федерации фигурного катания Москвы».. Партнер не удержал спортсменку во время поддержки. Она упала и ударилась головой об лед. Несмотря на это, фигуристка поднялась на ноги и докатала свою программу. Члены жюри оценили прокат в 42,51 балла.
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