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14-летняя фигуристка Симонова потеряла память после падения

25 января 2024, 08:41
Фото: istockphoto/DiasPhotography

Фото: istockphoto/DiasPhotography

14-летняя фигуристка Мария Симонова, которую госпитализировали после падения с поддержки на спортивном турнире в Москве, частично потеряла память.

Об этом пишет «Матч ТВ». Тренер 14-летней спортсменки Бетина Попова сообщила, что спортсменка испугалась после падения, «но настроение у неё уже лучше, улыбается».

24 января фигуристка Мария Симонова, выступающая в паре с 17-летним Мартином Бреславским, упала с поддержки на Всероссийских соревнованиях «На призы президента Федерации фигурного катания Москвы».. Партнер не удержал спортсменку во время поддержки. Она упала и ударилась головой об лед. Несмотря на это, фигуристка поднялась на ноги и докатала свою программу. Члены жюри оценили прокат в 42,51 балла.

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#фигурное катание
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Стало известно, с кем встретится в полуфинале Australian Open Медведев
В полуфинале Медведев встретится с Зверевым
24 января 2024, 19:50

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Россиянин Даниил Медведев встретится с немцем Александром Зверевым в полуфинале Australian Open 2024 года.
Матч состоится 26 января. Соперник Медведева стал известен после победы в четвертьфинале Зверева над испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча закончилась счетом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в 1/4 финала Australian Open итальянцу Яннику Синнеру в трёх партиях. Растаяли надежды на возможную встречу в главном матче турнира двух россиян, борьбу продолжает только Даниил Медведев.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января в Мельбурне. Призовой фонд превышает 57 млн долларов.

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#теннис
#спорт
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Подмосковный лыжник Шульдяков завоевал две медали Кубка России по фристайлу
24 января 2024, 17:27

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмен Артём Шульдяков, представляющий Московскую область на этапе Кубка России по фристайлу, выиграл две медали — золотую и серебряную, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В первый день соревнований Артем Шульдяков завоевал бронзу в дисциплине «могул». А во второй день турнира он поднялся на вторую ступень пьедестала в дисциплине «парный могул», — говорится в сообщении.

Артём Шульдяков в составе подмосковной сборной представляет областной Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. Соревнования проводились 23 и 24 января в городе Чусовой Пермского края.

Ранее сообщалось, что братья Максим и Илья Буровы из Подмосковья заняли два первых и второе место на первом и втором этапах Кубка России по фристайлу в акробатике.

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#спорт
#фристайл
#кубок россии
#подмосковье
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Тренер Кобелев: «Руководитель футбола должен работать 24 часа в сутки»
24 января 2024, 17:23

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Экс-тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказал мнение о том, что руководителям клубов российского футбола необходимо заниматься развитием спорта непрерывно и постоянно.
«Думаю, руководитель футбола должен работать 24 часа в сутки. Если он много времени уделяет другой своей деятельности и не успевает развивать футбол, тогда надо что-то бросать, выбирать», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Кобелев.

Он добавил, что нельзя доверять управление спортом людям, которые в нём ничего не понимают.

Ранее главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль заявил, что намерен отработать свой контракт до конца. Срок соглашения с испанским специалистом истекает в июне 2025 года. Такое заявление тренер «красно-белых» был вынужден сделать на фоне появившихся слухов об интересе к его фигуре со стороны испанского «Кадиса», борющегося за выживание в «Ла Лиге».

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#спорт
#тренер
#футбол
#спартак
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Олимпийская чемпионка Ласицкене завоевала золото всероссийских соревнований
24 января 2024, 17:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены завоевали две золотые и серебряную медали Всероссийских соревнований «Мемориал Дьячкова и Озолина. Кубок Тер-Ованесяна». Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
Турнир собрал сильнейших спортсменов страны в четырёх легкоатлетических дисциплинах – прыжках в длину, в высоту, с шестом и в тройном прыжке.
«В прыжках в высоту у женщин золото завоевала олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене. Титулованная подмосковная спортсменка уверенно преодолела планку на высоте 1 м 90 см. Чемпион России, победитель первенства страны Данил Чечела первенствовал в прыжках в длину, показав результат в 7 м и 50 см. Вторую ступень пьедестала с таким же результатом занял другой подмосковный прыгун Кирилл Саушкин», – рассказали в министерстве.
Всероссийский мемориал по лёгкой атлетике проходил в Москве.

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#минспорт мо
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#соревнования
#подмосковье
#московская область
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Функционер Камоцци заявил о необходимости «Спартака» продлить контракт с Джикией
24 января 2024, 17:13

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци высказал мнение о том, что «Спартаку» нужен такой защитник, как Георгий Джикия, поэтому контракт с ним клубу необходимо продлить.
«Спартак должен продлить контракт с Джикией, это лидер команды. Но в этом вопросе нужно принять взвешенное решение», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.

Отмечается, что Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года, а его контракт с клубом заканчивается уже летом этого года.

Ранее главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» заявил, что намерен отработать свой контракт до конца. Срок соглашения с испанским специалистом истекает в июне 2025 года. Такое заявление тренер «красно-белых» был вынужден сделать на фоне появившихся слухов об интересе к его фигуре со стороны испанского «Кадиса», борющегося за выживание в «Ла Лиге».

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#спартак
#контракт
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Подмосковные фристайлисты Буровы взяли три медали на этапах Кубка России
24 января 2024, 17:01

Фото: пресс-служба Минспорта

Братья Максим и Илья Буровы из Подмосковья заняли два первых и второе место на первом и втором этапах Кубка России по фристайлу в акробатике. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«На первом этапе соревнований награду высшего достоинства завоевал трёхкратный чемпион мира Максим Буров. Он также одержал победу на втором этапе. Его старший брат, двукратный призёр Олимпийских игр Илья Буров, выиграл на втором этапе серебро», – отметили в министерстве.
Стартовые этапы Кубка России по фристайлу завершились в Ярославской области.

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#минспорта мо
#фристайл
#кубок россии
#спортсмены
#соревнования
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Прокуратура запрашивает 9 лет тюрьмы для нападающего «Спартака» Промеса
24 января 2024, 15:39

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Нидерландская прокуратура запросила для нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса 9 лет тюрьмы в качестве наказания по уголовному делу о контрабанде наркотиков.
Издание ad.nl пишет, что во время заседания в суде, которое проходит 24 января в Амстердаме, прокурор потребовал признать нидерландского форварда виновным и назначить спортсмену реальный тюремный срок.

Сейчас Квинси Промес находится на территории ОАЭ вместе со «Спартаком». Там проходят учебно-тренировочные сборы.

Промес играет за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его второй приход в команду. Он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец со «Спартаком» стал чемпионом России.

В текущем сезоне Промес сыграл 17 матчей, в которых забил 6 голов и отличился 6 результативными передачами.

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#спорт
#футбол
#спортсмены
#спартак
#москва
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Жена тренера Карпина сообщила о переезде с детьми в Эстонию без мужа
24 января 2024, 15:07

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Жена главного тренера «Ростова» и российской сборной по футболу Валерия Карпина Дарья Карпина заявила о планах переехать в Эстонию с детьми, но без мужа.
Карпины-уроженцы эстонского города Нарва. Пара зарегистрировала брак в 2017 году. В семье растут двое детей.

«Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно. Летом переедем насовсем. Надо к школе готовиться. Переезжаю я и девочки», - сообщила Карпина в сториз Instagram (деятельность Meta запрещена в РФ как экстремистская).
Семья переезжает в Таллин.

«Детям в Таллине проще выучить язык, чем в Нарве», - объяснила Дарья Карпина.
Контракт Карпина с «Ростовом» закончится летом 2026 года. Срок соглашения со сборной истекает в августе нынешнего года.

Ранее сообщалось, что народного артиста России Филиппа Киркорова заметили в США вместе с его директором Максимом Ситником, об этом стало известно «МК». Напомним, после скандала с «голой вечеринкой» Киркоров улетел в Соединённые Штаты. Артиста заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке, однако, посетил выступление он не один. Вместе с российским королём эстрады пришёл его друг Максим Ситник — уроженец Донбасса, а не так давно Киркоров сделал его своим директором.

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Теннисистка Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open
24 января 2024, 14:42

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Россиянка Анна Калинская проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в матче Australian Open в Мельбурне.
ТАСС пишет, что матч завершился счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:1 в пользу Чжэн Циньвэнь. В полуфинале китайская спортсменка встретится с украинкой Даяной Ястремской. В другом полуфинале встретятся победительница турнира Арина Соболенко из Белоруссии и четвертая ракетка мира Кори Гауфф из США.

Анна Калинская находится на 75 месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Выход в четвертьфинал Australian Open является её лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Чжэн Циньвэнь - 15 ракетка мира. В активе спортсменки есть два титула WTA.

ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев попал в полуфинал Australian Open. Теннисист обыграл поляка Хуберта Хуркача в 1/4 финала Australian Open и пробился в полуфинал турнира, пишет «Лента.ру».Матч состоялся в среду, 24 января, и длился пять сетов. Российский теннисист выиграл со счетом 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Игра длилась 3 часа и 59 минут.

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