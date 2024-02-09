В РФ выделили по сто тысяч рублей на помощь детям, пострадавшим при обстрелах

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«Единовременные выплаты предусмотрены семьям детей, получивших увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей или на территории регионов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции», — сообщается в тексте документа.
В текущем году на эти цели будет выделено 40,8 миллиона рублей. Контроль за реализацией этих средств будет контролировать Министерство труда, до 1 февраля 2025 года оно должно будет предоставить отчёт правительству.
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