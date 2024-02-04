Беременная женщина погибла при обстреле пекарни в Лисичанске

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В числе погибших при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске была беременная женщина. Об этом сообщил первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин.
Отмечается, что у женщины также был пятилетний ребёнок, который погиб вместе с ней.
Говтвин добавил, что на данный момент спасатели извлекли живыми из под завалов десять мирных жителей.
Он подчеркнул, что действия ВСУ – это не что иное, как спланированный террористический акт. Он был специально направлен на гражданский объект, а именно пекарню совмещённую с кафе, куда в выходной день пришло большое количество местных жителей.
Глава республики Леонид Пасечник накануне сообщал, что ВСУ нанесли удар по Лисичанску, в результате которого погибли 28 человек, ещё 10 ранены. На данный момент специалистами МЧС разобраны примерно 65% завалов пекарни. Работы велись всю ночь и продолжаются до сих пор.
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Говтвин добавил, что на данный момент спасатели извлекли живыми из под завалов десять мирных жителей.
Глава республики Леонид Пасечник накануне сообщал, что ВСУ нанесли удар по Лисичанску, в результате которого погибли 28 человек, ещё 10 ранены. На данный момент специалистами МЧС разобраны примерно 65% завалов пекарни. Работы велись всю ночь и продолжаются до сих пор.
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Анастасия Чинкова