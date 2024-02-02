Старовойт: Житель Курского села получил контузию в результате обстрела ВСУ

Фото: iStock/Mihajlo Maricic
Под обстрелом ВСУ Курской области мирный житель получил контузию, об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
Глава Курской области сообщил, что 2 февраля под обстрел Вооружённых сил Украины попало село Гуево Суджанского района.
По словам губернатора, дом пострадавшего также получил серьёзные повреждения. На опубликованном Старовойтом фото видно, что крыша строения полностью разрушена. Однако, глава региона заявил, что правительство окажет гражданам помощь в ремонте и восстановления пострадавшего под обстрелами жилья.
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«В результате попадания снаряда в жилой дом контузию получил местный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь», — прокомментировал ситуацию Старовойт.
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Евгения Парфентьева