В российской школе дети заболели гепатитом А

SHOT: двое детей из пермской школы заболели гепатитом А
В Перми двое учеников школы №42 заболели гепатитом А. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



По его информации, вирусом заразились дети из одной семьи, возраст которых не раскрывается. Предполагается, что причиной стала грязная некипяченая вода.

Юным пациентам сделали прививки, а в школе провели дезинфекцию. Благодаря своевременным мерам распространение инфекции удалось предотвратить.

Ранее сообщалось, что число заразившихся гепатитом в онкодиспансере на Камчатке выросло до 167.

