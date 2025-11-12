В российской школе дети заболели гепатитом А
SHOT: двое детей из пермской школы заболели гепатитом А
В Перми двое учеников школы №42 заболели гепатитом А. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, вирусом заразились дети из одной семьи, возраст которых не раскрывается. Предполагается, что причиной стала грязная некипяченая вода.
Юным пациентам сделали прививки, а в школе провели дезинфекцию. Благодаря своевременным мерам распространение инфекции удалось предотвратить.
Ранее сообщалось, что число заразившихся гепатитом в онкодиспансере на Камчатке выросло до 167.
