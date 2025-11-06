Косметолог раскрыла, на что нужно ориентироваться при выборе домашнего ухода
Косметолог Глазырина: косметику не нужно покупать по возрастной маркировке
Возрастные маркировки на уходовой косметике являются лишь маркетинговым инструментом, и ориентироваться на них при покупке не стоит. Об этом рассказала косметолог-эстетист практик-центра Ampermy Мария Глазырина.
По словам эксперта, в косметологической практике есть три основные ошибки, которые связаны с неверным использованием средств.
«Первая — чрезмерный уход, когда на кожу наносится избыточное количество активных средств. Вторая крайность — полное отсутствие ухода. Третья ошибка — отказ от очищения, который приводит к состоянию сухости и шероховатости кожи из-за накопления себума, пыли и токсинов», — отметила Глазырина в беседе с «Известиями».
Средство нужно выбирать исходя из состояния кожи, а не возраста, уточнила она. Для эффективного домашнего ухода необходимо очищать лицо дважды в день, увлажнять и использовать солнцезащитные средства. Однако даже самые дорогие средства не справятся с последствиями хронического недосыпа, стресса или пренебрежения SPF-защитой.
В свою очередь врач-косметолог клиники эстетической медицины «Гельтек» Александра Камышникова рассказала «Газете.Ru», что следствием недостаточного ухода может являться дряблая, истонченная и утратившая упругость кожа.
«Чаще всего она появляется на лице, шее, в области под глазами, а может также появиться на щиколотках или на внутренней стороне предплечий. Одна из основных причин — естественное старение, в процессе которого в коже снижается выработка коллагена и эластина», — объяснила косметолог.
Кроме того, кожа может портиться из-за интенсивного воздействия ультрафиолетовых лучей, резких колебаний веса, чрезмерного использования скрабов и кислот.
Она посоветовала регулярно использовать солнцезащитный крем с SPF 30–50, а также интенсивно увлажнять кожу с помощью питательных кремов и лосьонов.