Косметолог раскрыла, на что нужно ориентироваться при выборе домашнего ухода

06 ноября 2025, 22:35

Косметолог Глазырина: косметику не нужно покупать по возрастной маркировке

Фото: iStock/Ridofranz

Возрастные маркировки на уходовой косметике являются лишь маркетинговым инструментом, и ориентироваться на них при покупке не стоит. Об этом рассказала косметолог-эстетист практик-центра Ampermy Мария Глазырина.





По словам эксперта, в косметологической практике есть три основные ошибки, которые связаны с неверным использованием средств.





«Первая — чрезмерный уход, когда на кожу наносится избыточное количество активных средств. Вторая крайность — полное отсутствие ухода. Третья ошибка — отказ от очищения, который приводит к состоянию сухости и шероховатости кожи из-за накопления себума, пыли и токсинов», — отметила Глазырина в беседе с «Известиями».

«Чаще всего она появляется на лице, шее, в области под глазами, а может также появиться на щиколотках или на внутренней стороне предплечий. Одна из основных причин — естественное старение, в процессе которого в коже снижается выработка коллагена и эластина», — объяснила косметолог.