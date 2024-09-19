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В РФ внедряют механизм строительства жилых домов с использованием счетов эскроу

19 сентября 2024, 15:09
Фото: iStock/Antony Keetthawee

Фото: iStock/Antony Keetthawee

В РФ внедряют механизм строительства жилых домов с использованием счетов эскроу. Об этом сообщает Министерство строительства и ЖКХ РФ.


На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ Минстроем России совместно с АО «ДОМ.РФ» был разработан механизм строительства жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Эта мера внедряется в рамках Федерального закона «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу».

Счета эскроу при строительстве дома по договору подряда выгодны заказчику. Подобные условия защищают от недобросовестных подрядчиков. Кроме того, повышается шанс одобрения ипотеки благодаря понятному для банка залогу. При этом нет необходимости предоставлять дополнительный залог при использовании ипотечных средств, а денежные средства надежно защищены на период строительства.

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#дома
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Сенатор Широков: Строительство «однушек» снижает рождаемость в стране
19 сентября 2024, 15:29

Фото: istockphoto/simpson33

Однокомнатные квартиры не приспособлены для расширения семьи. Поэтому их превалирующее положение на рынке недвижимости снижает демографические показатели в стране.
Такое мнение в разговоре с изданием «Подъём» высказал член Совета Федерации Анатолий Широков. Он считает, что, проектируя и строя многоэтажные дома с большинством квартир всего с одной жилой комнатой, мы сами программируем недостаток качественного жилья для создания семьи, для рождения детей на ближайшие десятилетия.

Сенатор считает, что для преодоления демографического кризиса в стране должен использоваться комплексный подход к решению проблемы, одним из элементов которого является жилой фонд.

«Я не предлагаю волшебную таблетку, которая разом решит все проблемы с демографией», — подчеркнул Широков.

Другим элементом системы преодоления кризиса должны стать способы государственной поддержки, предоставление гражданам возможности приобретать более комфортабельное жильё, заключил сенатор.

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Строительство проблемного Дома правосудия в Дмитрове завершат в 2025 году
19 сентября 2024, 15:21

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Дом правосудия с 13 залами для судебных заседаний возводят на территории Дмитровского городского округа, строительство было начато пятнадцать лет назад, завершить его планируют в первом квартале 2025 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«В настоящее время строительная готовность объекта составляет 41%. Рабочие обустраивают фасады, шахты лифтов и внутренние инженерные сети, кладут стены и занимаются отделкой», — говорится в сообщении.
Дом правосудия, представляющий из себя пятиэтажное здание общей площадью около пяти с половиной тысяч квадратных метров, начали строить в 2009 году, но весной 2013 года работы прервались. Возобновить возведение объекта удалось только спустя десять лет — в 2023 году.

В здании предусмотрено восемь залов судебных заседаний для гражданских и административных дел и пять залов для уголовных дел, а также помещения для судей, конвоя, подсудимых и пр.

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#дмитровский городской округ
#суд
#главгосстройнадзор мо
#строительство
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Более 10 тысяч детей получили помощь в социальных центрах Московской области
19 сентября 2024, 15:16

Фото: Министерство социального развития Московской области

В Московской области более 30 комплексных центров социального обслуживания и семейных центров предоставляют ежедневную поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья и небольшими нарушениями развития, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Мы уделяем большое внимание развитию как медицинской, так и социальной реабилитация детей. Только с начала года в наших соц.центрах получили помощь более 10 тысяч детей — это и ранняя помощь новорожденным, а также реабилитация детей-инвалидов. Главное конечно — это наши кадры: реабилитологи, логопеды, педиатры. Они внедряют всё больше инновационных методов и способов реабилитации, что позволяет совершенствовать систему в целом и достигать лучших результатов в каждом конкретном случае», — рассказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
По информации Министерства социального развития, в каждом районе региона дети с проблемами здоровья и развития получают комплексную помощь. Индивидуальная программа реабилитации учитывает особенности каждого ребёнка, создавая оптимальные условия для обучения и развития, способствуя интеграции детей в общество и раскрытию их потенциала.

Ранняя диагностика нарушений также важна, так как предоставляет специалистам преимущества для успешной коррекции. Поэтому в регионе был запущен проект «Ранняя помощь» для оперативного выявления проблем и начала курса реабилитации.

Наиболее популярными методами реабилитации для детей являются занятия с животными, такие как иппотерапия с лошадьми и канистерапия с собаками. Взаимодействие с животными приносит детям положительные эмоции и гармонично сочетает телесные и когнитивные методы воздействия на психику.

Средний курс реабилитации длится 21 день, но специалисты внимательно следят за динамикой ребёнка и при необходимости повторяют курс.

Для получения помощи необходимо подать заявление на сайте.

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#московская область
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В Егорьевске капитально отремонтируют котельную
19 сентября 2024, 15:07

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт планируют провести в котельной, расположенной на Касимовском шоссе в Егорьевске, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику нужно будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести капитальный ремонт в части замены насосов и котла ПТВМ с автоматизацией в котельной по адресу: Егорьевск, Касимовское шоссе, дом №3А», — говорится в сообщении.
Работы должны быть завершены в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 148 миллионов 138 тысяч 620 рублей, заявки принимаются до 1 октября.

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#комитет по конкуретной политике мо
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#капитальный ремонт
#котельная
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В Московской области будет внедрена система оценки и ранжирования управляющих компаний
19 сентября 2024, 15:03

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Обсуждение критериев и механизмов оценки руководителей управляющих организаций состоялось в областном Правительстве в рамках стратегической сессии «Команду делают люди. Трансформация к лучшему»,​ организованной Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В мероприятии приняли участие более 100 муниципальных и частных управляющих компаний, которые обслуживают 50% всего многоквартирного жилищного фонда региона, а также главы и заместители глав городских округов Подмосковья, курирующих деятельность управляющих организаций и жилищно-коммунального хозяйства.

«Эффективность работы управляющей компании напрямую зависит от ее руководителя. Он задает общее направление развития, организует работу, а также мотивирует и контролирует сотрудников. Сегодня важно управляющим компаниям выстраивать диалог с жителями и отвечать их запросам. Только слаженная работа и квалифицированные кадры разных уровней профильной подготовки могут обеспечить качественный результат», — сообщил заместитель Председателя Правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Участники сессии были разделены на команды, каждая из которых должна была предложить и обосновать критерии оценки управляющей компании. В результате работы восьми команд были разработаны и представлены собственные модели KPI для руководителей управляющих компаний.

В конце мероприятия участникам предложили проголосовать онлайн, после чего были выбраны ключевые показатели, такие как удовлетворённость жильцов, внедрение новых технологий и сервисов (например, создание собственного сайта для подачи заявок на ремонт или сообщения о проблемах), уменьшение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и укомплектованность штата.

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В Подмосковье установили более 120 контейнеров-колоколов для сбора стеклотары
19 сентября 2024, 14:52

Фото: пресс-служба Минтера МО

Свыше 120 зелёных контейнеров-колоколов, предназначенных для сбора стекла на переработку, установлено на территории Московской области в рамках проекта GLASSTEC, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Контейнеры-колокола экологические активисты устанавливают бесплатно. Эти контейнеры можно найти в коттеджных посёлках, садоводческих товариществах, в деревнях и даже в ресторанах. Расположение этих контейнеров указано на онлайн-карте проекта», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в настоящее время рассматривается вопрос об установке таких контейнеров в населённых пунктах, расположенных рядом с городами Одинцово и Звенигород.

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#подмосковье
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Учёные спрогнозировали опасную ситуацию для Земли через 5 лет
Учёные допустили столкновение Земли с астероидом Апофис
19 сентября 2024, 14:43

Фото: iStock/buradaki

Ученые допустили вероятность столкновения астероида Апофис с Землёй в 2029 году.
По мнению специалистов такое может произойти при условии изменения астероидом траектории движения из-за столкновения с другими космическими объектами. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на «МК в Питере», вероятность такого столкновения при этом равна всего 4%.

А российские учёные из Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова выявили мутацию в раковых клетках, которая делает их устойчивыми к терапии. Так, мутации могут происходить в белке р53, который обеспечивает защиту организма злокачественных образований и который в то же время может блокироваться другим белком MDM2, находящимся в онкообразованиях.

«Так как из-за мутации в белке р53 раковые клетки становятся более агрессивными, изменения последовательности в геноме могут служить потенциальным биомаркером неблагоприятного прогноза лечения пациентов. При использовании ингибиторов MDM2 нужно учитывать, что в белке р53 могут появляться мутации, которые негативно влияют на эффективность препаратов», — пояснила в беседе с RT руководитель лаборатории механизмов гибели клеток ИМБ РАН доктор биологических наук Гелина Копеина.

Ранее исследование учёных показало, что устойчивые к антибиотикам супербактерии могут стать причиной гибели свыше 39 миллионов человек в ближайшие 25 лет.

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Специалисты из Подмосковья помогают восстановить повреждённый дом в Макеевке
19 сентября 2024, 14:42

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фонд капитального ремонта Московской области, совместно с ППК "Единый заказчик в сфере строительства", продолжает активные работы по восстановлению многоквартирного дома, пострадавшего от военных действий в поселке Ханженково-Северный района Макеевки, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Здание из двух этажей, построенное из кирпича, получило серьезные повреждения от осколков артиллерийских снарядов и ударных волн.

Ремонтные работы уже выполнены более чем на 60%. В настоящее время ведутся работы по восстановлению кровли, установке новых оконных блоков и дверей. Все работы выполняются под строгим контролем специалистов ГБУ МО "УТНКР", которые ежедневно инспектируют объект, проверяя соблюдение технологических процессов, объем выполненных работ и качество используемых материалов.

«Восстановление поврежденных домов — это не только забота о сохранении жилищного фонда, но и поддержка людей, которые пострадали в результате военных действий. Мы нацелены на то, чтобы вернуть жителям комфортные условия проживания, и уделяем внимание каждому этапу процесса», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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В Подмосковье за лето выписали 5 тыс. штрафов за неправильный переход железнодорожных путей
19 сентября 2024, 14:40

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье за лето выписали 5 тыс. штрафов за неправильный переход ж/д путей В Московской области камеры видеонаблюдения зафиксировали за лето более 3 тыс. нарушителей правил перехода через пути на железнодорожных станциях. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«В регионе вблизи железнодорожных станций и переходов через пути оборудовано более 130 камер с функцией распознавания лиц. За лето они зафиксировали более 3,1 тыс. нарушителей правил безопасного перехода. Система не только фиксирует нарушения, но и определяет личность нарушителя. После этого по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности. Всего с начала года в регионе выписано порядка 5 тыс. штрафов за подобные нарушения», –сообщил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Такая мера, как установка камер, позволяет снизить число нарушений, которые могут повлечь травмирование на железной дороге. По данным ведомства, с начала года на железной дороге Подмосковья зафиксировано более 140 смертельных случаев, свыше 80 из них – при несанкционированном переходе путей.

Помимо этого, для снижения смертельных случаев в Московской области строят пешеходные переходы, устанавливают металлические заборы и ограждения, проводят рейды и дежурства. Каждый день более 100 волонтёров и сотрудников администраций округов предотвращают около 1 тыс. нарушений.

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