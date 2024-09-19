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В РФ внедряют механизм строительства жилых домов с использованием счетов эскроу. Об этом сообщает Министерство строительства и ЖКХ РФ.
На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ Минстроем России совместно с АО «ДОМ.РФ» был разработан механизм строительства жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Эта мера внедряется в рамках Федерального закона «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу».
Счета эскроу при строительстве дома по договору подряда выгодны заказчику. Подобные условия защищают от недобросовестных подрядчиков. Кроме того, повышается шанс одобрения ипотеки благодаря понятному для банка залогу. При этом нет необходимости предоставлять дополнительный залог при использовании ипотечных средств, а денежные средства надежно защищены на период строительства.
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