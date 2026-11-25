Албанцы украли из загородного дома принца Уильяма запонки и часы
В загородном доме британского принца Уильяма и принцессы Кэтрин в Сандрингеме произошла кража — пропали часы и шесть запонок. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на итоги заседания магистратского суда города Норидж.
Воры попали в резиденцию Анмер-холл вечером 23 ноября, поднявшись по водосточной трубе. Принц и принцесса Уэльские не живут в этом поместье постоянно, и в день ограбления их в доме не было.
Полиция задержала преступников по горячим следам: 34-летнего Миргена Доку, проживающего на западе Лондона, и 32-летнего Арилена Ндоци, не имеющего постоянного места жительства. Им вменили две статьи — кражу со взломом жилья и незаконное проникновение на охраняемую территорию.
Уточняется, что задержанные — нелегальные мигранты из Албании. Дэвид Харрисон, управляющий охотничьими угодьями и природоохранной деятельностью в Сандрингеме, заявил, что в краже участвовали трое. Третий подозреваемый все ещё скрывается, его разыскивают.
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