25 ноября 2026, 23:21

The Sun: Албанцы, проникшие в дом британского принца Уильяма, украли часы и запонки

Фото: iStock/AlexanderLipko

В загородном доме британского принца Уильяма и принцессы Кэтрин в Сандрингеме произошла кража — пропали часы и шесть запонок. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на итоги заседания магистратского суда города Норидж.