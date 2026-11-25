Под Архангельском пожар в частном доме унёс жизни двоих малолетних детей
Под Архангельском в пожаре погибли двое детей, оставшихся без присмотра. Об этом сообщает прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа.
Трагедия произошла в посёлке Подюга Коношского района. 25 ноября 2026 года в частном доме произошёл пожар. В здании проживала многодетная семья, которая воспитывала семерых детей.
В момент возгорания двое малышей пяти и шести лет находились в доме одни, без присмотра взрослых. Несовершеннолетние погибли в пожаре. Сотрудники прокуратуры проводят проверку обстоятельств ЧП. Следственный комитет возбудил уголовное дело и квалифицировал произошедшее по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Читайте также: