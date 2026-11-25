Ханна похвасталась подарком от мужа: Пашу преподнес ей сумку за 2,2 млн рублей
Пашу порадовал Ханну дорогой сумкой Hermès Birkin
Певица Ханна похвасталась роскошным подарком от супруга, бизнесмена Пашу. Артистке досталась сумка культового бренда Hermès Birkin, стоимость которой оценивается примерно в 2,2 миллиона рублей. Презентом исполнительница поделилась с подписчиками в социальных сетях, не скрывая радости от обновки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Ханна призналась, что ей нравится показывать подобные подарки аудитории. По словам певицы, среди ее подписчиков есть те, кто особенно любит такой контент, поэтому она решила похвастаться сюрпризом от мужа.
«Есть определенный пласт моих подписчиков, который любит этот контент. Хочется похвастаться! Видите, какой у меня муж! Учитесь, какие подарки жене нужно дарить! Но я сама тоже много купила, но эта очень красивая, цвет просто пушка», — сказала она.При этом артистка уточнила, что не все покупки были подарками супруга: часть вещей она приобрела самостоятельно. Однако именно сумка Hermès Birkin особенно привлекла ее внимание благодаря эффектному цвету и дизайну. Судя по реакции Ханны, презент пришелся ей по душе. Певица с удовольствием продемонстрировала дорогой аксессуар и заодно показала, какие подарки получает от Пашу.