25 ноября 2026, 22:38

Пашу порадовал Ханну дорогой сумкой Hermès Birkin

Ханна и Пашу (Фото: Instagram* / @offi_hanna)

Певица Ханна похвасталась роскошным подарком от супруга, бизнесмена Пашу. Артистке досталась сумка культового бренда Hermès Birkin, стоимость которой оценивается примерно в 2,2 миллиона рублей. Презентом исполнительница поделилась с подписчиками в социальных сетях, не скрывая радости от обновки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Ханна призналась, что ей нравится показывать подобные подарки аудитории. По словам певицы, среди ее подписчиков есть те, кто особенно любит такой контент, поэтому она решила похвастаться сюрпризом от мужа.





«Есть определенный пласт моих подписчиков, который любит этот контент. Хочется похвастаться! Видите, какой у меня муж! Учитесь, какие подарки жене нужно дарить! Но я сама тоже много купила, но эта очень красивая, цвет просто пушка», — сказала она.