В РФ заблокировали 18 тыс. сайтов, принуждающих подростков к преступлениям

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МВД заблокировало порядка 18 тысяч сайтов, которые принуждали подростков к совершению различных преступлений. Об этом заявил начальник Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе ГУОООП МВД России полковник полиции Станислав Колесник. Его слова передает корреспондент «Радио 1» Анастасия Чинкова.
«В России было введено ограничение к доступу 18 тыс. интернет-ресурсов, принуждающих подростков к совершению преступлений различного характера», - заявил Колесников.
Он также заявил, что в 2023 году в России удалось на 15% сократить преступность среди подростков, благодаря тому, что более 20 тысяч трудных подростков были привлечены в общественную деятельность.
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Элина Позднякова