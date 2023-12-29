В Кургане подростки пырнули ножом охранника заправки за сделанное замечание

Фото: istock / Dmytro Skrypnykov
Рядом с трассой Иртыш — Челябинск — Омск подростки пырнули ножом охранника заправки. Мужчина оказался в реанимации, молодых людей ищут вторые сутки.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, за день до нападения юноши уже успели надоесть сотрудникам заправки своим присутствием. 27 декабря они снова пришли и нарвались на замечание.
На входе в помещение у них завязался конфликт и парень ударил работника охраны ножом в живот. Мужчина согнулся, сел на пол и стал ждать приезда скорой помощи.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Кузбассе задержали обвиняемого в убийстве сверстника в общежитии подростка. Парень также ранил двух соседей. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
Читайте также:
Е1: В Екатеринбурге в заброшенном здании нашли тело мужчины в одних трусах
В Ставропольском крае в ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой погиб человек
На трассе в Свердловской области насмерть сбили 85-летнего пенсионера
Алина Юрчак