В РФ заблокировали счета 6 тысяч лиц на 230 млн руб за финансирование терроризма

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С начала 2024 года в России заблокированы банковские счета свыше 6 тысяч лиц, связанных с финансированием терроризма, в том числе украинских вооруженных формирований. Общая сумма заблокированных средств превышает 230 миллионов рублей. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК и директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и Федеральной оперативной службы (ФОШ). На встрече были подведены итоги работы за 2024 год.
В рамках усилий по защите информационного пространства от пропаганды терроризма, неонацизма и других радикальных идей, Роскомнадзор совместно с правоохранительными органами удалил из Интернета более 120 тысяч материалов террористического содержания. Эти меры направлены на предотвращение распространения экстремистских идеологий и защиту общественной безопасности.
Ранее стало известно, что в Железногорске Красноярского края 39-летний житель был приговорен к трем годам колонии общего режима за уничтожение агитационных плакатов, призывающих к службе в армии.
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В рамках усилий по защите информационного пространства от пропаганды терроризма, неонацизма и других радикальных идей, Роскомнадзор совместно с правоохранительными органами удалил из Интернета более 120 тысяч материалов террористического содержания. Эти меры направлены на предотвращение распространения экстремистских идеологий и защиту общественной безопасности.
Ранее стало известно, что в Железногорске Красноярского края 39-летний житель был приговорен к трем годам колонии общего режима за уничтожение агитационных плакатов, призывающих к службе в армии.
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Дарья Осипова