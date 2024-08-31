Песков – о деле Дурова: террористы пользуются не только Telegram, но и машинами

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.
По словам представителя Кремля, террористы пользуются не только мессенджером Telegram, но и автомобилями.
Напомним, 24 августа этого года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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«Почему тогда не арестовывают главу Renault или Citroën?», — задался Песков вопросом.
Напомним, 24 августа этого года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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Екатерина Коршунова