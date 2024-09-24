В новом регионе России вводится туристический налог: сколько надо будет заплатить

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Свердловская область готовится к введению нового туристического налога, который составит не менее 100 рублей в сутки. Закон начнет действовать с 1 января 2025 года, сообщили в управлении информационной политики законодательного собрания региона.
Председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова отметила, что новая сумма была выбрана в соответствии с требованиями налогового кодекса, который предполагает увеличение ставок туристического налога. В первом году ставка может возрасти на один процент, а во втором — на два. При этом максимальная ставка налога составит пять процентов от стоимости проживания.
Чечунова также подчеркнула, что предложенная сумма в 100 рублей является значительно выше текущих ставок, которые варьируются от 30 до 50 рублей в сутки за проживание одного человека. Введение нового налога вызвало обсуждение среди местных предпринимателей и представителей туристической отрасли, которые выразили обеспокоенность возможным негативным влиянием на туристическую привлекательность региона.
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Елена Перлова