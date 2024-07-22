В РФ запретят получать права на снегоходы и квадроциклы без экзаменов

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В России планируют закрыть возможность получения прав на управление снегоходами, которая ранее была доступна.
В России могут запретить получать права на вождение квадроциклов, трициклов и снегоходов без сдачи соответствующих экзаменов. Эти поправки в законодательство разработало МВД.
Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили законопроект о смягчении санкций для некоторых водителей, скрывшихся с места ДТП. Это будет касаться ситуаций, когда нет серьёзных последствий для участников аварии.
Ещё одна инициатива — ввести скидку в 50% на штрафы за неправильную парковку.
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«Если поправки примут, то изменится порядок получения водительских прав. Водители, у которых есть права категории В1, смогут управлять транспортом с мотоциклетной посадкой только после сдачи экзамена на категорию А или прохождения обучения на транспорте с мотоциклетным рулём. Тех, кто будет нарушать эти правила, будут штрафовать на сумму до 15 тысяч рублей за вождение без прав», — поделились в Газета.ру.
Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили законопроект о смягчении санкций для некоторых водителей, скрывшихся с места ДТП. Это будет касаться ситуаций, когда нет серьёзных последствий для участников аварии.
Ещё одна инициатива — ввести скидку в 50% на штрафы за неправильную парковку.
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Мира Полтева