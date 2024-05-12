В РФ заявили, что женщин репродуктивного возраста станет меньше

На заседании комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию кандидат на должность вице-премьера Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил, что новая модель высшего образования, начиная с 2026 года, будет распространена на более чем тысячу российских вузов, передает ТАСС.