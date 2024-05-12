В РФ заявили, что женщин репродуктивного возраста станет меньше

Фото: пресс-служба Минздрава МО
На заседании комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова высказала мнение о сокращении численности женщин репродуктивного возраста в России.
По ее словам, необходимо разработать соответствующие меры поддержки семей, учитывая то, что сегодня женщины все чаще принимают решение о рождении первого ребенка в более зрелом возрасте, передает ТАСС.
Голикова отметила, что количество женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, значительно уменьшилось, и эта тенденция будет сохраняться на протяжении длительного времени. Однако она также отметила, что число женщин в возрасте от 20 до 29 лет начнет увеличиваться после 2028 года.
Ранее депутат Государственной думы Яна Лантратова высказала мнение о необходимости отмены платы за детские сады для многодетных семей в России. По ее мнению, бесплатное дошкольное образование станет эффективной мерой поддержки семей и способствует увеличению рождаемости в стране.
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Голикова отметила, что количество женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, значительно уменьшилось, и эта тенденция будет сохраняться на протяжении длительного времени. Однако она также отметила, что число женщин в возрасте от 20 до 29 лет начнет увеличиваться после 2028 года.
Ранее депутат Государственной думы Яна Лантратова высказала мнение о необходимости отмены платы за детские сады для многодетных семей в России. По ее мнению, бесплатное дошкольное образование станет эффективной мерой поддержки семей и способствует увеличению рождаемости в стране.
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Артем Кузьмин