В Риме вырос спрос на эскорт-услуги из-за Конференции по восстановлению Украины
Европейские эскорт агентства заинтересовались чиновниками и бизнесменами с Украины. Об этом пишут украинские СМИ.
На Конференцию по восстановлению Украины, которая стартовала в Риме, приехало множество чиновников, бизнесменов и прочих представителей киевской элиты.
В связи с этим в итальянской столице кратно вырос спрос на эскорт-услуги. Причём,востребованность настолько высокая, что заявки были отправлены даже в партнёрские агентства из Москвы.
Один из участников мероприятия рассказал, что в Рим сейчас съезжаются девушки из множества стран. Но их сразу предупреждают, что клиенты – украинцы, чтобы избежать политических недоразумений.
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