Волочкова высказалась об идее депутата Госдумы запретить пропаганду эскорта
Российская балерина Анастасия Волочкова раскритиковала предложение депутата Госдумы Андрея Свинцова запретить пропаганду эскорт-услуг. Артистка назвала это вмешательством политиков в личную жизнь граждан. Об это пишет «Газета.Ru».
«Меня вообще поражает, почему депутаты вместо того, чтобы принимать законы, связанные с политикой, лезут в личную жизнь, лезут к женщинам именно с тем, чтобы что-то запретить», — поинтересовалась танцовщица.Парламентарий предлагал рассматривать как пропаганду эскорта в том числе фотографии женщин, которые ездят на курорты с разными мужчинами. Волочкова не согласилась с такой позицией и отказалась менять образ жизни. Она подчеркнула, что продолжит публиковать кадры совместного отдыха со своими ухажерами.
«Я как выкладывала, так и буду выкладывать, он в жизни не сможет мне ничего запретить. Пусть не лезет в жизнь других людей, а живет своей жизнью. Видимо, его жизнь, этого дяденьки, очень скучна. Ну, у него проблемы, наверное, в сексуальной жизни», — считает Анастасия.Ранее балерина опубликовала фотографию, на которой она сидит внутри любимого лимузина.
*Запрещен в РФ