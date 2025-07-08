Курьер потратил зарплату на эскортницу-обманщицу

08 июля 2025, 12:57

Курьер из Мытищ заплатил эскортнице 100 тысяч, но она не приехала

Фото: iStock/nirat

Курьер из Мытищ заработал за полмесяца 100 тысяч и решил эти деньги потратить на услуги эскортницы, однако девушка не приехала, сообщает телеграм-канал «Мосфид. Новости Москвы».