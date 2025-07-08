Курьер потратил зарплату на эскортницу-обманщицу
Курьер из Мытищ заплатил эскортнице 100 тысяч, но она не приехала
Курьер из Мытищ заработал за полмесяца 100 тысяч и решил эти деньги потратить на услуги эскортницы, однако девушка не приехала, сообщает телеграм-канал «Мосфид. Новости Москвы».
Уточняется, что эскортница попросила деньги вперёд, в итоге она обманула 20-летнего парня.
Молодой человек обратился в полицию.
Ранее жительница Екатеринбурга купила нектарины, в которых были швейные иглы.
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