В Серпухове школьникам вручили благодарность за участие в акции «Добрые крышечки»

14 июня 2025, 14:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Школьники и педагоги Серпухова были отмечены Благодарственным письмом от Благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.