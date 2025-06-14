В Серпухове школьникам вручили благодарность за участие в акции «Добрые крышечки»

Школьники и педагоги Серпухова были отмечены Благодарственным письмом от Благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Отмечается, что письмо было вручено сотрудникам и ученикам школы №8 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за участие в акции «Добрые крышечки», которая стала традицией и неотъемлемой частью работы учебного заведения, направленной на формирование у детей чувства сострадания, ответственности и активной гражданской позиции. В Серпухове пункт приёма «Добрых крышечек» работает на базе МАУ «Серпуховское информационное агентство», глава которого Мария Панкратьева передала Благодарственное письмо школе №8 в лице директора Ирины Мурашкиной. Мария Владимировна выразила благодарность ребятам и педагогическому составу за активное участие в акции и неравнодушие к тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
За последние восемь лет было собрано свыше 1300 тонн крышечек, а на вырученные 32 миллиона рублей была оказана помощь 86 приёмным детям. Такого результата удалось добиться благодаря участию в акции многих неравнодушных людей, в том числе представителей образовательных и культурных учреждений округа. Это показывает высокий уровень общественной самоотдачи и гражданской ответственности.