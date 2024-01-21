В Ромнах на Украине подрались глава военной администрации Ващенко и мэр Стогний

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На Украине в городе Ромны произошла драка между мэром города Олегом Стогним и главой военной администрации Денисом Ващенко. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на социальные сети.
Спустя некоторое время к главе Ромен подошёл Ващенко, который схватил его за руку и потребовал прекратить «орать на людей». После этого между мужчинами завязалась драка.
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