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В Ромнах на Украине подрались глава военной администрации Ващенко и мэр Стогний

21 января 2024, 01:08
Фото: iStock/Artem Kniaz

Фото: iStock/Artem Kniaz

На Украине в городе Ромны произошла драка между мэром города Олегом Стогним и главой военной администрации Денисом Ващенко. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на социальные сети.

По информации издания, Стогний и Ващенко подрались возле мемориала погибшим военным, который родственники просили перенести. Мэр на повышенных тонах заявил, что сделать это невозможно.

Спустя некоторое время к главе Ромен подошёл Ващенко, который схватил его за руку и потребовал прекратить «орать на людей». После этого между мужчинами завязалась драка.

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#мэр
#всу
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Собянин рассказал, что в Москве строят сразу 11 станций Троицкой линии метро
20 января 2024, 23:39

Фото: РИА Новости/Павел Львов

В Москве ведется строительство 11 станций Троицкой линии метро от «ЗИЛа» до «Коммунарки». Об этом в своём личном Telegram-канале рассказал столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, все эти станции сейчас находятся в разной степени готовности — от выполнения монолитных работ до архитектурной отделки.
В целом будущая радиальная ветка, окончание строительства которой планируется в 2028 году, будет состоять из 17 станций и пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы.

Ожидается, что новая линия разгрузит Сокольническую и Калужско-Рижскую ветки московской подземки и сократит интенсивность движения машин на прилегающих улицах, а также улучшит транспортную доступность для более чем 1,5 миллиона человек, проживающих в этом районе (из них 850 тыс. — в пешей доступности).

Первое время поезда будет обслуживать действующее электродепо БКЛ и строящееся сейчас на Сокольнической линии «Столбово». А в будущем для обслуживания новой ветки планируется построить депо «Троицкое» («Летово»).

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#метро
#москва
#станции
#строительство
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Глава Wildberries Татьяна Бакальчук впервые прокомментировала пожар в Шушарах
20 января 2024, 23:21

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Основательница и глава Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала пожар на складе в Шушарах. В распространённом сегодня пресс-службой компании видеообращении она поблагодарила продавцов, клиентов и партнеров за проявленную поддержку.
«Самое главное — это то, что все живы. Для меня лично и всей нашей компании это огромное испытание. Сейчас мы работаем круглосуточно над тем, чтобы как можно скорее восстановить всю нашу логистическую инфраструктуру и выполнить все обязательства», — отметила Бакальчук.


Напомним, 13 января на складе маркетплейса Wildberries, который расположен в Шушарах, вспыхнул крупный пожар. По предварительной версии — склад подожгли. 16 января стало известно, что один из сотрудников сгоревшего склада сознался в поджоге, а затем удалил свой аккаунт в мессенджере и пропал.

Правоохранители провели проверку в московских офисах Wildberries и изъяли всю документацию, связанную со сгоревшим складом в Шушарах.

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SHOT: Сотрудник сгоревшего склада Wildberries в Шушарах сознался в поджоге
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В Германии установили статую «голой Ангелы Меркель»
В Гамбурге установили статую обнажённой женщины, похожей на Меркель
20 января 2024, 21:15

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

В Германии установили статую обнажённой женщины, в лице которой местные жители узнали бывшего канцлера Ангелу Меркель. Об этом пишет издание Bild.
Фигуру обнажённой женщины разместили напротив театра Талии в Гамбурге. В беседе с изданием один из жителей города рассказал, что её уже неофициально прозвали «Меркель», поскольку ни у кого не возникает сомнений, что изображена именно она.

Вместе с тем, нашлись и те, кто не оценил задумку авторов. Так, представитель политической партии «Христианско-демократический союз ХДС» в Гамбурге Свен Хильшер назвал статую оскорбительной и напомнил театру, что он финансируется государством.

Он подчеркнул, что распространившаяся в последнее время тенденция к высмеиванию политических деятелей ведёт к разочарованию граждан в политике и снижению её значимости.

Отмечается, что изначально статуя не имела головы и была создана в качестве декорации к одному из спектаклей театра Талии. После того, как её выкупил владелец здания, которое арендует театр, у статуи появилась голова.

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#театр
#политика
#женщины
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Участники марша отправились пешком из Парижа в Брюссель в знак поддержки Палестины
Участники марша из Парижа в Брюссель намерены дойти до Европарламента 1 февраля
20 января 2024, 20:13

Фото: iStock/sibway

Участники марша в поддержку жителей Палестины собираются к 1 февраля дойти пешком из Парижа до Европарламента в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости.
В субботу, 20 января, несколько сотен человек вышли на улицы Парижа в рамках акции, организованной ассоциацией Urgence Palestine.

Участники несут плакаты, на которых написаны следующие надписи: «Прекратите убивать наших детей!», «Пойдём маршем за Палестину, остановим геноцид».

В планах у движения к 1 февраля пешком добраться до Брюсселя и устроить акцию перед зданием Европарламента.

Митингующие призывают к прекращению боевых действий в секторе Газа и введению санкций против Израиля.

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#поддержка
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На Украину поступила партия смертельно опасного чая из Германии
На Украину из Германии завезли чай с ядовитым веществом хлорпирифос
20 января 2024, 19:40

Фото: iStock/WiroKlyngz

На Украину из Германии завезли ядовитый чай, который приводит к проблемам со здоровьем, вплоть до летального исхода. Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы Украины.
Отмечается, что одним из компонентов этого чая является ядовитое вещество хлорпирифос. Согласно данным Американской академии педиатрии, это вещество при употреблении его беременной женщиной, приводит к малому весу ребёнка при рождении, снижению уровня IQ, потере памяти, нарушению внимания и задержке развития моторики.

Кроме того, ядовитое вещество способно вызывать острое отравление пестицидами, вызывает судороги, паралич дыхания, а также может привести к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что на Украину прибыла партия опасного печенья из Румынии. В Киеве была проведена проверка всех торговых сетей на наличие этого продукта, который вызывает паралич.

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#германия
#яд
#продукты
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На подмосковном стенде выставки «Россия» состоялся День строительства и ЖКХ
20 января 2024, 19:10

Фото: Дмитрий Белицкий

На подмосковном стенде выставки-форума «Россия» состоялся День строительства и ЖКХ. Об этом «Радио 1» сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Мастер-класс «Построй свой город будущего» провели преподаватели Техникума им. С.П. Королёва, который является флагманом в профессиональном строительном образовании региона.

Маленькие гости выставки побывали в роли строителей, возводя дома из конструктора. А более взрослые ребята смогли нарисовать лучевой и линейный план постройки, рассказала преподаватель учебного заведения Анастасия Филькова.

Также гости стенда смогли поучаствовать в викторине, организованной группой компаний «МСУ-1». Она реализовала на территории Подмосковья такие крупные проекты как: детская областная больница в Красногорске, «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы в Долгопрудном и селекционно-генетический центр «Смена» в Сергиево-Посадском округе.

В ходе викторины участники смогли ответить на вопросы, связанные со сферой строительства, и получить фирменные призы от организатора.
Фото: Дмитрий Белицкий

В День строительства и ЖКХ на стенде Подмосковья выступили представители Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«Одно из направлений работы Госстройнадзора – цифровизация. Например, есть сервис «Подмосковные стройки». В этом приложении можно узнать информацию о любом строящемся объекте на территории области. Одним из преимуществ является применение AR-технологии. Вы можете идти по улице, увидеть какую-то стройку школы или другого объекта, открываете мобильное приложение, наводите на строительную площадку и появляется полная информация: о ходе строительства, сроках, текущей динамике», – рассказал начальник пятого отдела ведомства Евгений Кузьмичёв.

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#подмосковье
#строительство
#жкх
#госстройнадзор
#выставка
#россия
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Московская область в лидерах по строительству индивидуальных жилых домов
20 января 2024, 18:20

Фото: istockphoto/RoschetzkyIstockPhoto

По итогам прошлого года 10 крупнейших российских банков выдали на строительство частного дома более 118 тысяч кредитов на 537 млрд рублей.
Данный результат в 4 раза превысил показатели 2022 года. Об сообщил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс на публичной дискуссии «Свой дом: от мечты к реализации» на международной выставке-форуме «Россия».

«В прошлом году уже каждый 20 ипотечный заём был выдан на строительство частного дома, а в 2022 году был только один кредит из 50. ДОМ.РФ прорабатывает создание единой программы поддержки ИЖС с сопоставимыми процентными ставками по действующим программам», –сообщил Алексей Ниденс.
В рамках данной программы ДОМ.РФ особо внимателен к защите средств граждан при строительстве домов и развитию цивилизованного частного домостроения.

За минувший год в РФ возвели частных домов общей площадью 59 млн. кв. м. Абсолютным лидером по вводу остается Московская область. В тройке лидеров оказались Краснодарский край и Ленобласть.

«Только в 2023 году было введено 7,7 млн кв. м ИЖС – лучший показатель в стране. Что мы делаем? Во-первых, чтобы было удобно получать всю документацию создали единый сервис «Строим дом» вместе с ДОМ.РФ, запустили путеводитель с «Дом Клик». В планах запуск сервиса «Построй свой дом». Во-вторых, ввели понятие «кластеры ИЖС», установили нормы, разработали меры поддержки застройщиков»,- рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
По её словам, цель кластерного подхода заключается в том, чтобы прийти к сбалансированному развитию территорий.

В марте прошлого года стартовало строительство первого кластера ИЖС в Дмитровском городском округе на 1000 га. Были выданы первые разрешения на строительство 267 домов ИЖС общей площадью 31 тыс. кв. м.

В 2024 году стартует строительство ещё шести кластеров ИЖС. До конца года разрешения на строительство получат 1300 домов общей площадью 155 тыс. кв. м.

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#дом
#строительство
#жильё
#подмосковные стройки
#московская область
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Скончался отец Валерия и Константина Меладзе
Умер отец Валерия Меладзе Шота, певец перенёс концерт в Казахстане
20 января 2024, 18:04

Фото: iStock/Boris Ipatov

Отец Валерия и Константина Меладзе Шота Константинович скончался в больнице после перенесённого коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в конце прошлого года 90-летний Шота Меладзе был госпитализирован с осложнениями от перенесённого ранее коронавируса. В столичной больнице он находился без сознания.

Также мужчина сообщается, что мужчина перенёс сердечный приступ и инсульт.

20 января стало известно о его смерти.

В связи с трагедией в семье, певец Валерий Меладзе перенёс запланированные на конец января концерты в Казахстане и Узбекистане на начало февраля.

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщала, что Меладзе отменил свои зарубежные концерты и вернулся в Россию в связи с экстренной госпитализацией отца.

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#болезнь
#коронавирус
#госпитализация
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Мизулина предложила установить памятник коту Твиксу, выброшенному из поезда
20 января 2024, 17:51

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина предложила установить памятник коту Твиксу, которого проводница выбросила из поезда. С таким предложением она выступила в своём Telegram-канале.
Она написала, что кот прошёл восемь километров в поисках еды и укрытия. Однако он не смог справиться один на морозе, и был найден уже без признаков жизни.

Мизулина поддержала предложение политиков, которые выступили за привлечение проводницы к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Также она подчеркнула, что эта история затронула сердца многих людей по всему миру, поэтому следует подумать над тем, чтобы установить в Кирове памятник коту Твиксу.

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