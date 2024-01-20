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Украинские власти, стремясь получить новую помощь, запугивают Запад якобы имеющейся угрозой от России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о возможном расширении зоны конфликта. По его словам, это произойдет, если западные союзники не предоставят Украине новое вооружение и финансирование.
Новиков отметил, что такими заявлениями киевские власти стремятся убедить союзников продолжать вкладываться с украинскую армию. Такие действия объясняются явно неудавшимся контрнаступлением ВСУ и превосходством России, которая продолжает демилитаризировать, денацифицировать Украину и защищать освобождённые территории.
Также Новиков подчеркнул, что на Украине заметно беспокойство падением интереса к стране со стороны западных стран. Они, в свою в очередь, заинтересованы во внутренних делах, поскольку в целом ряде государств ожидается проведение выборов.
Чтобы вернуть к себе внимание союзников, киевские власти решили напугать Запад якобы нарастающей угрозой со стороны России. Они заявляют, что российская армия может дойти до прибалтийских государств, Польши и двинуться дальше в Европу.
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Новиков отметил, что такими заявлениями киевские власти стремятся убедить союзников продолжать вкладываться с украинскую армию. Такие действия объясняются явно неудавшимся контрнаступлением ВСУ и превосходством России, которая продолжает демилитаризировать, денацифицировать Украину и защищать освобождённые территории.
Чтобы вернуть к себе внимание союзников, киевские власти решили напугать Запад якобы нарастающей угрозой со стороны России. Они заявляют, что российская армия может дойти до прибалтийских государств, Польши и двинуться дальше в Европу.
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Анастасия Чинкова