Названа причина ЧП с самолетом в аэропорту Саранска с фигуристами на борту

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В Саранске самолет Superjet авиакомпании «Россия» с фигуристами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в сугроб, предварительно, из-за ее плохого состояния. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
«По предварительным данным, полученным от командира воздушного судна, это произошло из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам», —рассказали в авиакомпании.
Воздушное судно выполняло коммерческий рейс из Москвы. На борту было 93 человека: шесть членов экипажа и 87 пассажиров. Никто не пострадал. Пассажиров высадили с помощью штатного трапа. Аэропорт Саранска был временно закрыт на прилет и вылет самолетов.
По информации Telegram-канала Mash, самолёт повело вправо во время посадки из-за низкого коэффициента сцепления, который связан с плохими погодными условиями. В авиакомпании «Россия», которой принадлежит воздушное судно, заявили, что причиной произошедшего стало несоответствие фактического состояния взлетно-посадочной полосы заявленным параметрам.
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