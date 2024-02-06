СК начал следственную проверку по факту инцидента в аэропорту Саранска

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
По факту инцидента в аэропорту Саранска, где вечером в понедельник 5 февраля выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы самолёт из Москвы, начата проверка со стороны Следственного комитета и Генпрокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По информации Telegram-канала Mash, самолёт повело вправо во время посадки из-за низкого коэффициента сцепления, который связан с плохими погодными условиями. В авиакомпании «Россия», которой принадлежит воздушное судно, заявили, что причиной произошедшего стало несоответствие фактического состояния взлетно-посадочной полосы заявленным параметрам.
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