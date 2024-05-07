В Росгосцирке объяснили увольнение собак в цирке «Радуга»

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Представители Росгосцирка объяснили, что ситуация с увольнением 15 собак в цирке «Радуга» решается, а сами животные находятся на полном обеспечении компании.
Там добавили, что ранее номер с собаками действительно расформировали, но сами животные в порядке.
Кроме этого, там подчеркнули, что ситуация не является нештатной, а вопрос с животными решается.
До этого дрессировщица Росгорцирка сообщала, что руководство хочет убрать из репертуара ее номер в цирке «Радуга» и сократить 15 дрессированных собак.
Ранее сообщалось о том, что кошка застряла в вентиляционной шахте трёхэтажного многоквартирного дома в деревне Каменка городского округа Кашира Московской области, на помощь животному пришли спасатели.
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«Номер расформирован из-за низкого исполнительского уровня дрессировщицы. Но собаки, ранее задействованные в номере, размещены в филиале ФКП «Росгосцирк» — цирке шапито «Радуга» и находятся на содержании компании. Обеспечение довольствия, расходы на питание и медицинский уход за животными финансируется из собственных средств ФКП «Росгосцирк», — прокомментировали в беседе с Газета.ру в компании.
Кроме этого, там подчеркнули, что ситуация не является нештатной, а вопрос с животными решается.
До этого дрессировщица Росгорцирка сообщала, что руководство хочет убрать из репертуара ее номер в цирке «Радуга» и сократить 15 дрессированных собак.
Ранее сообщалось о том, что кошка застряла в вентиляционной шахте трёхэтажного многоквартирного дома в деревне Каменка городского округа Кашира Московской области, на помощь животному пришли спасатели.
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Мелисса Тимофеева