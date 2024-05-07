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В Росгосцирке объяснили увольнение собак в цирке «Радуга»

07 мая 2024, 19:21
Фото: iStock/davit85

Фото: iStock/davit85

Представители Росгосцирка объяснили, что ситуация с увольнением 15 собак в цирке «Радуга» решается, а сами животные находятся на полном обеспечении компании.
Там добавили, что ранее номер с собаками действительно расформировали, но сами животные в порядке.

«Номер расформирован из-за низкого исполнительского уровня дрессировщицы. Но собаки, ранее задействованные в номере, размещены в филиале ФКП «Росгосцирк» — цирке шапито «Радуга» и находятся на содержании компании. Обеспечение довольствия, расходы на питание и медицинский уход за животными финансируется из собственных средств ФКП «Росгосцирк», — прокомментировали в беседе с Газета.ру в компании.



Кроме этого, там подчеркнули, что ситуация не является нештатной, а вопрос с животными решается.

До этого дрессировщица Росгорцирка сообщала, что руководство хочет убрать из репертуара ее номер в цирке «Радуга» и сократить 15 дрессированных собак.

Ранее сообщалось о том, что кошка застряла в вентиляционной шахте трёхэтажного многоквартирного дома в деревне Каменка городского округа Кашира Московской области, на помощь животному пришли спасатели.

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#собаки
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#питание
#уход
#цирк
Отопление из-за похолодания вернули в большинстве подмосковных муниципалитетов
07 мая 2024, 20:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 55 городских округах Подмосковья возобновили подачу отопления в многоквартирные дома и на социальные объекты, сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области. Продлить отопительный период муниципалитетам рекомендовало правительство Московской области из-за ухудшения погоды и падения ночных температур воздуха до минусовых отметок ночью.
«По поручению губернатора мы рекомендовали муниципалитетам при технической возможности повторно включить отопление и продлить отопительный период до 9 мая. В ближайшие дни в северных районах региона ожидают выпадение снега и низкую температуру – до -3°С», – сообщил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
Со 2 мая отопление подаётся в городских округах Бронницы и Орехово-Зуевский. 3 мая возобновили отопительный сезон в Воскресенске, Дзержинском, Зарайске, Истре, Луховицах, Лыткарине, Люберцах, Одинцове, Павловском Посаде, Раменском, Реутове, Серебряных Прудах, Черноголовке и Краснознаменске. С 4 мая отопление вернули в Талдомский городской округ, а с 5 мая – в городские округа Восход, Домодедово, Коломна, Ленинский, Лобня, Рузский и Фрязино.

Позже отопительный сезон возобновили в городских округах Домодедово, Кашира, Клин, Королёв, Лосино-Петровский, Лотошино, Мытищи, Наро-Фоминский, Подольск, Пушкинский, Серпухов, Ступино, Фрязино, Химки, Чехов, Шатура, Щёлково и других.

Таким образом, в большинстве подмосковных муниципалитетов возобновили теплоснабжение. В остальных запуск произведут при наличии технической возможности.

Согласно нормативам, тепло отключают в домах при повышении среднесуточной температуры до 8°С и выше в течение пяти суток. Между тем, по прогнозам синоптиков, в течение недели в Подмосковье вероятны ночные заморозки до -3°С, а дневная температура не превысит 11°С.

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#евгений хромушин
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Бойцы восстановили более 30 памятников героям Великой Отечественной войны в ДНР
07 мая 2024, 19:29

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В канун празднования Дня Победы военнослужащие-дальневосточники восстановили на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 30 памятников героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что бойцы группировки войск «Восток» и сводного отряда разминирования инженерных войск восстановили в ДНР памятники советским воинам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны.

В ходе работ военные провели гуманитарное разминирование, очистив территорию вокруг памятников от неразорвавшихся снарядов, восстановили внешний вид монументов, благоустроили прилегающие территории.

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#памятники
#великая отечественная война
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В Сочи состоится конкурс национальной патриотической песни «Красная Гвоздика»
07 мая 2024, 19:10

Фото: iStock/nantonov

С 18 по 22 августа в Сочи будет проходить очередной главный отечественный композиторский музыкальный форум — Международный фестиваль — конкурс национальной патриотической песни «Красная Гвоздика» им. И. Д. Кобзона, об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
Конкурс патриотической песни проводится на протяжение 50 лет. За это время он успел стать важным движущим локомотивом в создании музыкального искусства.

Особенное развитие конкурс-фестиваль получил после начала специальной военной операции на Украине.

«В этом году программа фестиваля-конкурса значительно расширится новыми произведениями создаваемыми бойцами непосредственно на фронте, в госпиталях, написанные самодеятельными авторами на основе реальных подвигов, спетые народными и профессиональными коллективами, олицетворяя собой основной девиз фестиваля — конкурса — «Новые Песни — Новой России», — уточнили представители «Красной Гвоздики».

Отправить заявку на участие или посещение конкурса можно на сайте: http://krasnaya-gvozdika.ru.

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#песня
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Россиянам раскрыли, как обезопасить дом от лесного пожара
Эксперт по безопасности Халилов рекомендовал сделать зону безопасности
07 мая 2024, 18:57

Фото: iStock/ankarb

Эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов рассказал, что для того, чтобы обезопасить себя и свой дом от лесных пожаров, надо оценить все риски и по возможности сделать зону безопасности вокруг строения, чтобы деревья находились дальше от дома.
«Надо понимать, есть ли в принципе угроза прихода лесного пожара в их деревнях и загородных посёлках. Есть районы, где пожары происходят каждый год, и их жителям следует заранее к ним готовиться. Так, если есть возможность совместно с местной администрацией делают так, чтобы деревья не находились близко к дому, делают специальную зону безопасности», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, такая мера спасёт ваш дом от перекинувшегося с деревьев огня.

Кроме этого, Халилов посоветовал всегда иметь запасы воды для того, чтобы можно было оперативно тушить возгорания.

А эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова поделилась, как спасти рассаду на участке от заморозков.

«Тепличные томаты, перцы, баклажаны надо укрыть двойным слоем лутрасила плотностью 60 г – так их можно спасти благодаря двойной защите. Если растения не в парнике, тогда на дуги также кладем лутрасил, но сверху накрываем еще пленкой, которую обычно используют для укрытия огурцов», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Воронова.

Ранее флорист Валентина Сафронова заявила, что для более долгого сохранения букета сирени куст необходимо срезать не днём, а ранним утром либо поздним вечером.

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#деревья
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#растения
#пожары
#безопасность
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Подмосковных водителей предупредили о гололедице на дорогах из-за мокрого снега
07 мая 2024, 18:53

Фото и видео: пресс-служба Минтранса МО

Вечером 7 мая загруженность дорог Московской области составила 6 баллов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Рублёво-Успенском, Новорязанском, Пятницком, Горьковском, Мякининском, Дмитровском, Волковском, Можайском шоссе, а также на ЦКАД в районе посёлка Большие Вязёмы и деревни Павловское», – говорится в сообщении.
Как предупредили в министерстве, из-за усиления ветра в регионе и осадков в виде мокрого снега на дорогах возможна гололедица. Водителей призвали быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров.

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#подмосковье
#московская область
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Стало известно, когда выпишут Юрия Куклачева
Mash: перенесшего инфаркт Куклачева планируют выписать из больницы 13 мая
07 мая 2024, 18:51

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Народного артиста РСФСР, 75-летнего Юрия Куклачева, перенесшего обширный инфаркт, планируют выписать из больницы 13 мая. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что артист много разговаривает. Самостоятельно ходит по палате и примеряет костюмы. Медики пытаются забрать у него телефон, чтобы он поспал и отдохнул. Его могли выписать из больницы еще к Пасхе. Однако врачи оставили его под наблюдением. В общем он чувствует себя хорошо, но быстро устает. Сообщается, что народный артист уже распланировал свои рабочие встречи, а также запланировал пресс-конференцию.

Юрию Куклачёву стало плохо во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун» 12 апреля, после чего его госпитализировали с инфарктом.

Напомним, что в 1990 году мэрия Москвы передала Куклачёву здание бывшего кинотеатра «Призыв». Артист открыл свой частный театр кошек. Его театр был единственным подобным заведением в мире, поскольку кошки считаются животными, которые очень трудно поддаются дрессировке. В 2005 году «Театр кошек Куклачёва» приобрёл статус государственного.

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Подмосковным школьникам расскажут, как безопасно разместить объявления в интернете
07 мая 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Стартовал новый сезон Всероссийского проекта «Цифровой ликбез». Материалы видеороликов посвящены правилам безопасных сделок в интернете, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Школьникам расскажут о выборе надёжных продавцов и товаров, безопасном общении через инструменты платформы, оформлении доставки, правилах размещения объявлений. Они также узнают, как сохранить персональные данные и деньги при совершении интернет-сделок», – говорится в сообщении.
Проект предназначен для детей в возрасте от 6 лет и рекомендуется для просмотра с родителями или педагогами. Присоединиться можно по ссылке.

Ребята могут попробовать себя в конкурсе, запущенном в честь старта дебютного сезона в проекте IT-компании Авито, которая на этот раз стала партнёром проекта.

Учащиеся могут придумать сценарий новых приключений героев в цифровой среде. Авторы лучших сценариев получат поездку в офис Авито и подарки.

Сценарии можно отправлять на адрес school@avito.ru с указанием имени автора, школы и класса. Итоги подведут в сентябре.

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#московская область
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«Мне сказали больше секса»: Мария Ильюхина не прошла пробы в «Воронины»
07 мая 2024, 17:50

Фото: iStock/fabioderby

О том, почему Мария Ильюхина не прошла пробы в спин-офф «Костя — Вера», что известно о её ребёнке и замужестве, читайте в материале «Радио 1».
История актрисы: как Мария Ильюхина попала в мир кино

Родилась Мария Ильюхина 19 ноября 2003 года в Москве. Отец Ильюхиной был хореографом. Он открыл собственную танцевальную студию, а мама стала заниматься с дочкой художественной гимнастикой едва ли не с первых месяцев жизни девочки. Дебютировала Мария Ильюхина в кино в 2008 году. Она сыграла роль Фроси в фильме «Девичник». В 2009 году Мария Ильюхина была утверждена на роль Маши, дочери Веры и Кости Ворониных, в телесериале «Воронины».

Актриса Мария Ильюхина: личная жизнь

Никто и не заметил, как из маленькой девочки выросла очаровательная девушка. Когда Марии Ильюхиной исполнилось 16 лет, она поссорилась с мамой и сбежала из дома, но быстро помирилась с родителями и вернулась домой. Одно время Мария Ильюхина встречалась с участником проекта «Голос. Дети» Марком Потаповым. В 2020 году актрису стали замечать в обществе студента Московского автомобильно-дорожного института по имени Роман. Все эти отношения для Ильюхиной закончились быстро. В конце ноября 2022 года Мария Ильюхина вышла замуж за однокурсника Алексея Шарова, оставив девичью фамилию.

Как прошли роды Марии Ильюхиной: о её ребёнке и что актриса рассказала о первых днях материнства

За несколько дней до своего 19-летия Мария Ильюхина узнала о том, что находится на шестом месяце беременности. 12 марта 2023 года у Марии Ильюхиной и Алексея Шарова родилась дочь. Мария Ильюхина наблюдалась и рожала по контракту в одном из клинических госпиталей Москвы. Она рассказывала, что схватки начались дома. «Я чувствовала, что скоро рожу», отмечала актриса.

Мария Ильюхина с мужем выбрали партнерские роды. Алексей все дни госпитализации был с ней. На родах он держал её за руку и перерезал пуповину.

Актриса Мария Ильюхина, сыгравшая в сериале «Воронины», родила первенца
Актриса Мария Ильюхина, сыгравшая в сериале «Воронины», родила первенца

Почему Мария Ильюхина не сыграла в продолжении «Ворониных»

Актриса Мария Ильюхина не прошла пробы в спин-офф «Костя — Вера», который стал продолжением ситкома «Воронины». В «Ворониных» она играла роль Маши. Отмечается, что её, как и других артистов, претендующих на роли в новом проекте, приглашали на пробы. Однако после них, стало понятно, что на роль повзрослевшей Маши нужна другая актриса.

Сама Мария Ильюхина назвала кастинг странным, так как от нее требовались нетипичные для ситкома сцены.

В личном блоге Мария Ильюхина опубликовала ролик. На нём она отыграла реплики, которые были прописаны в сценарии. «Я видела эту сцену по-другому, но мне сказали ее сделать так. Сказали, больше страсти, больше секса. Я ответила: «Ну ладно. Как хотите», — написала Ильюхина в своих социальных сетях.

Роль дочери в сериале «Воронины» исполнит 22-летняя Карина Орлова. «Позорище полное», — прокомментировала Мария Ильюхина появление в проекте Орловой. Она отметила, что теперь все поймут, каким образом берут на роль.

В пресс-службе телеканала СТС рассказали, что новый сериал будет посвящен другим персонажам, поэтому на роль повзрослевшей Маши решили взять Карину Орлову.

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Подмосковные росгвардейцы приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»
07 мая 2024, 17:49

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

В Московской области сотрудники Росгвардии поддержали Всероссийскую патриотическую акцию «Георгиевская ленточка». Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в ежегодной патриотической акции «Георгиевская ленточка», которая поствящена 79-летию со Дня Великой Победы.

«В рамках акции росгвардейцы вручили жителям Московской области георгиевские ленты. Они являются символом памяти и уважения к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что сотрудники подразделения также поздравили жителей региона с наступающим праздником и напомнили правила ношении «Георгиевской ленточки».

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#подмосковье
#росгвардия
#георгиевская лента
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