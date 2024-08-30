В Росгвардии появилось новое оружие

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Усовершенствованный автомат АК-12 приняли на вооружение в Росгвардии, сообщили в концерне «Калашников». Как уточняется на сайте предприятия, упомянутое вооружение является основным стрелковым в ВС РФ и входит в экипировку «Ратник». Перевооружать войска на АК-12 стали с 2018 года.
«Данная модель является вершиной развития системы АК и отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению и повышенной точностью и кучностью стрельбы», - сказано в описании.Кроме того, имеется возможность крепления на автомат оптических и предобъективных оптических приборов, а также установки подствольного гранатомета.
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Никита Кротов