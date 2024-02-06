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В Росгвардии рассказали, как получить и не лишиться лицензии на ношение оружия

06 февраля 2024, 14:37
Фото: пресс-служба «РГ»

Фото: пресс-служба «РГ»

В 2016 году в России была создана Федеральная служба войск национальной гвардии, в которую вошли, в том числе и подразделения лицензионно-разрешительной работы.
Замначальника отдела контроля за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии по Московской области, подполковник Максим Тиханов в беседе с «Радио 1» рассказал, как гражданским лицам получить лицензию на приобретение и хранение огнестрельного оружия.

Специалист объяснил, что получить соответствующую лицензию могут граждане, достигшие возраста 21 года. Для этого им необходимо предоставить в подразделения лицензионно-разрешительной работы по месту жительства заявление, паспорт гражданина РФ, документ о прохождении подготовки и проверки знаний безопасного обращения с оружием, а также медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и об отсутствии в организме человека наркотических средств.


«Исключение составляют граждане, уже имеющие разрешение на хранение или хранение и ношение огнестрельного оружия, а также проходящие службу в государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания или классные чины юстиций, либо уволенные из этих организаций с правом на пенсию», — добавил Тиханов.

Если человек желает приобрести оружие не для самообороны, а с целью охоты, ему помимо прочего нужно предоставить охотничий билет, получить который можно в МФЦ, отметил подполковник.

«После получения лицензии сотрудник Росгвардии или участковый уполномоченный выходит по месту регистрации и проверяет условия сохранности и хранения оружия. У гражданина должен быть сейф, ключи от которого должны быть только у владельца оружия», — подчеркнул собеседник «Радио 1».

Кроме того, лишиться права на ношение оружия можно из-за браконьерства, в соответствии с решением суда в отношении владельца огнестрельного оружия, в следствие аннулирования охотничьего билета, а также неисполнении гражданином обязательностей по предоставлению оружия для осмотра, заключил Максим Тиханов.

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Губернатор Воробьёв назвал 10 лучших подмосковных цифровых практик
06 февраля 2024, 16:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Всё, что касается цифровизации, должен оценивать человек. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на форуме Национальных достижений на выставке-форуме «Россия». Там подвели промежуточные итоги президентской программы «Цифровая экономика России» с 2019 года, а также определили главные направления развития до 2030-го. Воробьёв рассказал, как эта программа реализуется в Подмосковье.
«Хочу сказать большое спасибо зампреду правительства Дмитрию Николаевичу Чернышенко за то, что Московскую область и ряд других регионов используют как экспериментальные площадки. Это умно, потому что, если эксперимент работает, то можно дальше его внедрять во всех регионах. Наш президент говорит: «Внедряйте трансформацию везде, где это делает жизнь человека лучше». Всё, что касается цифровизации, которую мы реализуем, должен оценивать человек», – сказал Воробьёв, который возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».
Губернатор выделил 10 успешных практик, заметно поменявших коммуникацию с государственной и муниципальной властью.

Так, сегодня в Подмосковье 98% жителей обращаются за региональными цифровыми услугами через портал госуслуг. Срок их получения сократился в 3,5 раза. Это позволило разгрузить МФЦ.

Воробьёв также отметил, что благодаря электронному дневнику в Московской области отказались от 35 тысяч бумажных журналов в школе. Родители видят оценки и домашние задания онлайн, а Минобр и муниципалитет могут отследить качество образования в каждой школе.

С помощью ЕМИАС жители региона за год 24 млн раз записались к врачу в режиме онлайн. Проведено 2,2 млн консультаций с помощью телемедицины. Появилась возможность дистанционно контролировать состояние пациента.

Платформа обратной связи помогает отслеживать все обращения жителей и оперативно на них реагировать. Туда ежегодно поступает около 2 млн жалоб и предложений.
«У нас в Подмосковье очень активные жители. Управлять таким большим регионом сложно без обратной связи. Мы видим каждый комментарий. Задача – успешно отрабатывать эти жалобы, эти комментарии. Платформа обратной связи является основой нашей деятельности. Мы видим, где существуют проблемы – отопление, транспорт, много снега или перебои в той или иной сфере. Важно, что за каждой платформой стоит человек. И если он грамотный, эффективный, любит свою работу и дополняет цифровые ресурсы, результат будет», – уверен губернатор.
2,5 млн жителей Подмосковья ежедневно оплачивают проезд с помощью карты. Такая возможность есть на 1,9 тыс. маршрутах. К системе безналичной оплаты подключён 121 перевозчик.

Благодаря системе «Безопасный регион» на 30% снизилась уличная преступность. В области суммарно установлено 133 тысяч видеокамер, которые также позволяют контролировать уборку улиц, контейнерных площадок, вывоз строительного мусора.

На портале госзакупок весь процесс от заявки до договора переведён в цифру. Он позволяет экономить бюджет за счёт конкуренции.

В цифровую платформу «Мой спорт» заведены все спортивные учреждения Подмосковья. Там можно посмотреть расписание, трансляцию соревнований, записаться в спортивную секцию. Опыт Московской области уже переняли 68 регионов.

Региональная геосистема позволяет выбрать участок земли под строительство и помогает контролировать все его этапы.

По словам губернатора, в Подмосковье работает единая система социальной поддержки. В проактивном режиме предоставляются 22 меры – такие как выплата на школьную форму, на питание учащимся, компенсация ЖКУ, выдача удостоверения многодетной семьи. Всего соцуслуги в регионе получают 2,7 млн жителей.


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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#цифровизация
#госуслуги
#мфц
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В Подмосковье началась подготовка к сезону паводков
06 февраля 2024, 16:18

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Подготовка к приближающимся паводкам к нему в Подмосковье идет полным ходом. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Начались комиссионные проверки в 39 городских округах Подмосковья в целях подготовки к безопасному пропуску вод в паводковый период в 2024 году.

«Основной задачей работы комиссии является проверка и заблаговременная подготовка к безопасному пропуску паводковых вод в Подмосковье, особенно на тех участках, по которым были зафиксированы неудовлетворительное содержание береговой полосы, навалы в руслах и даны четкие поручения по их ликвидации. <…> Завалы валежника, мусора в руслах рек, захламление береговой линии и отсутствие дренажных систем на территориях собственников, близко расположенных к водным объектам являются причинами непрохождения паводковых вод и их разлива», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Стоит отметить, что в первую очередь комиссия обследует участки рек, где в прошлом году подтапливались территории населенных пунктов и СНТ.

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#тихон фирсов
#паводок
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Синоптик Ильин заявил об усилении морозов в Москве
06 февраля 2024, 16:07

Фото: istockphoto.com/VvoeVale

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что в Москве уже предстоящей ночью могут усилиться морозы.
«В среду температура придёт к норме, но надолго в этом состоянии не задержится и начнёт переходить в зону аномального холода. В среду днём ещё -4...-6 °С с небольшим снегом. Предстоящей ночью в Москве уже до -10 °С, морозы могут усилиться. В четверг и пятницу уже более серьёзное похолодание придёт», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

Он предупредил о сохраняющейся на дорогах гололедице.

Ранее столичных водителей предупредили об обильном снеге и порекомендовали соблюдать повышенную осторожность и скоростной режим.

«В городе местами идёт снег – соблюдайте дистанцию и скоростной режим. <...> Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт: метро, МЦК, МЦД работают штатно, автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам. Будьте внимательны, избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. За обстановкой на дорогах круглосуточно следит Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы Дептранса Москвы со ссылкой на ЦОДД.

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#транспорт
#снег
#температура
#морозы
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Киберэксперт Каргалев назвал главную угрозу года для компаний
Киберэксперт Каргалев: Угрозой будут атаки программ-вымогателей
06 февраля 2024, 15:56

Фото: istockphoto.com/PUGUN SJ

Руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев заявил, что в этом году самой основной угрозой для компаний будут атаки программ-вымогателей.
По его словам, также будут распространены и фишинговые письма с вредоносными программами.

«Этот способ могут использовать как прогосударственные шпионские группы, так и финансово-мотивированные киберпреступники. В 2023 году вредоносные письма рассылались под видом зашифрованного архива с итогами фейкового тендера, поддельных повесток, писем от следователей», — пояснил в беседе с RT Каргалев.

Специалист отметил, что среди мошенников есть тренд на фишинговые письма-приманки, а также рассылку специальных стилеров.

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#мошенники
#письма
#компании
#кибербезопасность
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На федеральный трассах Подмосковья оборудовали подсветкой 25 переходов
06 февраля 2024, 15:46

Фото: пресс-служба МТДИ МО

25 пешеходных переходов, расположенных на федеральных трассах в Московской области, оснастили электрическим освещением, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
«Подсветкой оборудовали переходы, расположенные на трассе А-108 «Московское большое кольцо», М-9 «Балтия», А-104 «Дмитровское шоссе», М-8 «Холмогоры», Р-22 «Каспий», М-4 «Дон» (старое направление) и М-2 «Крым», — отмечается в сообщении.
Кроме того, на кольцевом перекрёстке трасс М-9 «Балтия» и А-109 «Ильинское шоссе» в Красногорском городском округе заменили неисправные уличные фонари.

Работа по обустройству освещения на федеральных трассах продолжается.

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#переход
#освещение
#дороги
#московская область
#подмосковье
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Политик Крупнов назвал отличие жизни от «доживания»
Крупнов: Жизнь в России должна быть не только долгой, но и качественной
06 февраля 2024, 15:39

Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов

Мы не знаем общества, в котором живём, однако судим о нём чётко и безапелляционно. Пожилые люди в России должны не доживать остатки своих дней, а полноценно жить.
Такое мнение высказал в разговоре с «Радио 1» председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, комментируя сообщение министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о том, что средняя продолжительность жизни в стране достигла исторического максимума и составляет теперь 73,5 года.

Писатель, политик и общественный деятель напомнил, что шесть лет назад президент РФ Владимир Путин ставил задачу поднять продолжительность жизни в России до 77-ми лет.

«В чём же тут отчитываться? В том, что не выполнили указание президента?», — с иронией задал вопрос эксперт.

Он, впрочем, отметил, что не сомневается в цифрах, озвученных главой Минздрава. Важнее наполнение этих цифр, считает Крупнов. Специалист указал, что в нашей стране совершенно катастрофическая ситуация со смертностью мужчин так называемого продуктивного возраста — от 25 до 40 лет. Если в западных странах кривая мужской смертности идёт плавно вверх, то в России пик приходится именно на этот возраст.

Также немалое значение имеет то, чтобы пожилые люди не доживали свой век, а жили полноценной жизнью. Важное значение имеет не только продолжительность жизни, но и её качество, заключил Юрий Крупнов.

Справка: Крупнов Юрий Васильевич — политик и общественный деятель. Член Федерального совета Всероссийской политической партии «Партия Дела». Председатель Движения развития. Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Президент Национальной ассоциации реабилитационных центров (НАРЦ). Лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.

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#возраст
#мнение
#пожилые люди
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Подмосковные спасатели помогли медикам транспортировать мужчину с признаками инсульта
06 февраля 2024, 15:36

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли медикам в транспортировке мужчины с признаками инсульта. об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Медики обратились за помощью к спасателям с просьбой в транспортировке мужчины с большим весом. врачи не смогли самостоятельно спустить пациента с третьего этажа.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы аккуратно закрепили 48-летнего пациента на мягких носилках и под контролем медиков спустили его по лестничным пролетам на первый этаж. После чего спасатели перенесли пациента в машину скорой помощи, которая доставила его в местную больницу», — рассказал заместитель начальника 217-й ПСЧ Валерий Прасолов.

Стоит отметить, что случай произошел в городском округе Егорьевск.

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#егорьевск
#медики
#мособлпожспас
#подмосковье
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В ВУЗах РУДН и РГУ им. Косыгина объявили карантин из-за случаев кори
06 февраля 2024, 15:35

Фото: iStock/MAXIM ZHURAVLEV

В двух крупных столичных университетах объявили карантин из-за случаев заболевания корью, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, на карантин закрыли Российский университет дружбы народов (РУДН) и Российский Государственный Университет имени А. Н. Косыгина.

В ВУЗах выявили случаи заболевания корью, при этом, как оказалось у большинства преподавателей и студентов этих учебных учреждений нет прививки от этого заболевания.

Отмечается, что сейчас в университетах ещё длятся зимние каникулы, однако, они должны были завершиться на днях. В настоящий момент запланировано, что учёба в дистанционном формате продлится до 8 февраля.

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#москва
#университет
#корь
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Политолог Орлов потребовал кинотеатры указывать фактическое время начала фильма
06 февраля 2024, 15:26

Фото: istockphoto.com/LeMusique

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать кинотеатры указывать фактическое время начала показа фильма.
Он пояснил, что сейчас многие посетители кинотеатров, оплачивая билет, вынуждены ждать начала сеанса до 30 минут из-за рекламы и трейлеров других фильмов. В итоге, люди тратят своё личное время, оплачивают лишние средства за парковку и т. д.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части регламентирования работы кинотеатров, а именно введения обязанности указывать на реализуемых билетах время фактического начала демонстрации киноленты», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой.

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