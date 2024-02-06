В Росгвардии рассказали, как получить и не лишиться лицензии на ношение оружия

Фото: пресс-служба «РГ»
В 2016 году в России была создана Федеральная служба войск национальной гвардии, в которую вошли, в том числе и подразделения лицензионно-разрешительной работы.
Замначальника отдела контроля за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии по Московской области, подполковник Максим Тиханов в беседе с «Радио 1» рассказал, как гражданским лицам получить лицензию на приобретение и хранение огнестрельного оружия.
Специалист объяснил, что получить соответствующую лицензию могут граждане, достигшие возраста 21 года. Для этого им необходимо предоставить в подразделения лицензионно-разрешительной работы по месту жительства заявление, паспорт гражданина РФ, документ о прохождении подготовки и проверки знаний безопасного обращения с оружием, а также медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и об отсутствии в организме человека наркотических средств.
Если человек желает приобрести оружие не для самообороны, а с целью охоты, ему помимо прочего нужно предоставить охотничий билет, получить который можно в МФЦ, отметил подполковник.
Кроме того, лишиться права на ношение оружия можно из-за браконьерства, в соответствии с решением суда в отношении владельца огнестрельного оружия, в следствие аннулирования охотничьего билета, а также неисполнении гражданином обязательностей по предоставлению оружия для осмотра, заключил Максим Тиханов.
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Специалист объяснил, что получить соответствующую лицензию могут граждане, достигшие возраста 21 года. Для этого им необходимо предоставить в подразделения лицензионно-разрешительной работы по месту жительства заявление, паспорт гражданина РФ, документ о прохождении подготовки и проверки знаний безопасного обращения с оружием, а также медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и об отсутствии в организме человека наркотических средств.
«Исключение составляют граждане, уже имеющие разрешение на хранение или хранение и ношение огнестрельного оружия, а также проходящие службу в государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания или классные чины юстиций, либо уволенные из этих организаций с правом на пенсию», — добавил Тиханов.
Если человек желает приобрести оружие не для самообороны, а с целью охоты, ему помимо прочего нужно предоставить охотничий билет, получить который можно в МФЦ, отметил подполковник.
«После получения лицензии сотрудник Росгвардии или участковый уполномоченный выходит по месту регистрации и проверяет условия сохранности и хранения оружия. У гражданина должен быть сейф, ключи от которого должны быть только у владельца оружия», — подчеркнул собеседник «Радио 1».
Кроме того, лишиться права на ношение оружия можно из-за браконьерства, в соответствии с решением суда в отношении владельца огнестрельного оружия, в следствие аннулирования охотничьего билета, а также неисполнении гражданином обязательностей по предоставлению оружия для осмотра, заключил Максим Тиханов.
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Диана Аванесян