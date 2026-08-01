Достижения.рф

В Роскачестве назвали безопасную норму потребления газировки

В Роскачестве посоветовали пить сладкую газировку не чаще двух раз в неделю
Фото: iStock/Nutthaseth Vanchaichana

Норма безопасного употребления сладкого газированного напитка для здорового человека ограничивается одним стаканом не чаще двух раз в неделю. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.



Согласно информации ведомства, это ограничение обусловлено высоким содержанием сахара. По словам диетолога Марият Мухиной, регулярное употребление большого количества сладких газированных напитков может привести к набору веса, ожирению, повышенному риску развития диабета 2-го типа и проблемам с зубами. Она основывает свои рекомендации на данных систематических обзоров и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.

Роскачество предупреждает, что диетические газированные напитки с пониженной калорийностью не являются абсолютно безопасными. В них часто содержатся подсластители и добавки, такие как аспартам, ацесульфам-К, сукралоза и сахарные спирты. Эти напитки могут быть вредны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и проблемами с пищеварением.

В связи с этим в Роскачестве рекомендуют обратить внимание на газировку с добавлением стевии, а также рассмотреть кисломолочные напитки с газированным эффектом, такие как тан и айран.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0