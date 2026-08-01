В Роскачестве назвали безопасную норму потребления газировки

01 августа 2026, 14:26

В Роскачестве посоветовали пить сладкую газировку не чаще двух раз в неделю

Фото: iStock/Nutthaseth Vanchaichana

Норма безопасного употребления сладкого газированного напитка для здорового человека ограничивается одним стаканом не чаще двух раз в неделю. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.