В Роскачестве назвали безопасную норму потребления газировки
Норма безопасного употребления сладкого газированного напитка для здорового человека ограничивается одним стаканом не чаще двух раз в неделю. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.
Согласно информации ведомства, это ограничение обусловлено высоким содержанием сахара. По словам диетолога Марият Мухиной, регулярное употребление большого количества сладких газированных напитков может привести к набору веса, ожирению, повышенному риску развития диабета 2-го типа и проблемам с зубами. Она основывает свои рекомендации на данных систематических обзоров и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.
Роскачество предупреждает, что диетические газированные напитки с пониженной калорийностью не являются абсолютно безопасными. В них часто содержатся подсластители и добавки, такие как аспартам, ацесульфам-К, сукралоза и сахарные спирты. Эти напитки могут быть вредны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и проблемами с пищеварением.
В связи с этим в Роскачестве рекомендуют обратить внимание на газировку с добавлением стевии, а также рассмотреть кисломолочные напитки с газированным эффектом, такие как тан и айран.
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